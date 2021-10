Briloner Parteien fordern: „Der Martinszug muss stattfinden“

Brilon. Briloner Parteien melden sich nach der WP-Berichterstattung über die Absage des Martinszuges mit Forderungen bei der Stadt. Ihre Appelle:

Die Nachricht, dass der beliebte Martinszug der St. Engelbertschule Brilon ausfällt, schlägt weitere Wellen. Nachdem die WP Brilon berichtet hatte, wie verärgert die Eltern in Brilon auf den Ausfall reagieren, melden sich nun die Briloner Parteien zu Wort und appellieren an den Bürgermeister Christof Bartsch – mit erheblichem Druck.

Ortsverband der Grünen meldet sich zum Martinszug in Brilon

Der Ortsverband der Grünen in Brilon meldet sich via Social Media zu Wort. Auf Instagram schreiben sie: „Der Ortsverband der Grünen hat eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt, warum diverse größere Veranstaltungen stattfinden dürfen, aber der diesjährige Martinszug der Engelbertschule verboten wird.“ Die Kinder in dieser Pandemie hätten bereits so Vieles entbehrenmüssen. „Der Martinsumzug ist für viele Kinder eines der Jahreshighlights.“ Dieselben Argumente hatten viele Eltern aus dem Stadtgebiet vorgebracht. Unter einem WP-Artikel bei Facebook hatten sich kritische Kommentare gehäuft. „Das ist doch hoffentlich ein schlechter Scherz!? Die Kinder werden dreimal in der Woche getestet und können darum zum Glück wieder alle zusammen im Klassenzimmer sitzen, und dann sollen sie draußen nicht nebeneinander hergehen dürfen? Traurig und nicht nachvollziehbar!“, hieß es. Oder: „Warum? Laut Corona-Verordnung dürfen im Freien ohne Masken Veranstaltungen statt finden.“

Die CDU fordert den Martinszug in Brilon nicht abzusagen

Der Ortsverband der Grünen schreibt über ihre Anfrage an die Stadt Brilon: „Wir baten um die Gründe für die unterschiedliche Behandlung der Veranstaltungen. Die Antwort steht derzeit noch aus.“ Der Ortsverband der CDU Brilon meldet sich ebenfalls via Social Media mit der plakativen Aufforderung: „Der Martinszug in Brilon muss stattfinden“. Dabei nimmt die CDU die Berichterstattung der WP auf: „Heute sorgte die Nachricht, dass der Martinszug der Grundschule St. Engelbert in Kooperation mit der Stadt Brilon ausfallen soll, für großen Unmut in unserer Stadt.“ Und weiter: „Gerade angesichts der stattfindenden Martinszüge in den Ortsteilen sowie vieler geplanter und bereits durchgeführter Feste fordern wir Bürgermeister Dr. Bartsch eindringlich auf, mit der Schulleitung der Engelbert Grundschule in Kontakt zu treten und die Durchführung des Martinszuges im Sinne unserer Kinder zu ermöglichen.“

Die CDU regt an, die bestehenden Bedenken der Schulleitung der St. Engelbertschule durch die Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Brilon bei der Organisation und Durchführung des Umzuges auszuräumen. „Angesichts der aktuellen Entspannung der Pandemielage muss es nach Ansicht der CDU-Fraktion in diesem Jahr jedem Kind im Stadtgebiet ermöglicht werden, den Zauber eines Laternenzuges mitzuerleben, dem Heiligen Martin hoch zu Ross zuzuwinken und den wohlverdienten Stutenkerl entgegenzunehmen.“

Weder die Grundschule noch die Stadt Brilon haben bisher auf die Anfragen öffentlich reagiert.

