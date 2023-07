Briloner Pfadfinder setzen ein Zeichen für den Frieden

Brilon. Mit ihrer Spende im Rahmen der Friedenslicht-Aktion für die Ukrainehilfe Brilon wollen sie den Menschen in dem von Krieg betroffenen Land helfen

Die Pfadfinder St. Georg übergaben Bürgermeister Dr. Christof Bartsch einen Betrag in Höhe von 1000 Euro, der für den städtischen Fonds „Ukrainehilfe Brilon“ bestimmt ist.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Das Geld ist zusammengekommen im Rahmen der jährlich von den Pfadfindern durchgeführten Friedenslicht-Aktion: jeweils im Advent holen die Pfadfinder das Friedenslicht von Bethlehem nach Brilon, wo es im Rahmen einer kleinen Feierstunde an deren Teilnehmer weitergegeben wird.

Spenden sind weiterhin möglich

Die Bilder des Kriegs in der Ukraine lösen weiterhin Entsetzen und Mitgefühl aus. Niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch weitergehen wird und umso mehr ist man hier vor Ort darauf bedacht, irgendwie helfen zu können. Die an den städtischen Fonds gezahlten Spendengelder kommen dort an, wo sie gebraucht werden.

Lesen Sie auch: Der Briloner Musiksommer startet: Konzerte am Marktplatz

Für weitere Spenden steht das Konto bei der Sparkasse Hochsauerland mit der IBAN: DE04 4165 1770 0000 0023 37 weiterhin bereit. Als Verwendungszweck sollten neben „Spende Brilon hilft der Ukraine“ Name, Vorname und Adresse der Spender angegeben werden, um eine umgehende Ausstellung der Spendenbescheinigung zu ermöglichen. Letzteres erfolgt nur bei Spenden ab einer Höhe von 300 Euro; geringere Spenden sind ohnehin ohne Bescheinigung steuerlich berücksichtigungsfähig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon