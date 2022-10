Briloner Pfarrer: Gedanken über Einheit und Solidarität

Brilon. „Wir brauchen Solidarität über alle Schichten und Ländergrenzen hinweg“, sagt der Briloner Pfarrer Rainer Müller zum Tag der Deutschen Einheit.

Jeden Montag gibt es in unserer Reihe „Auf ein Wort" einen Impuls zum Wochenstart. Diesmal kommt er von Pfarrer Rainer Müller, Evangelische Kirche Brilon:



„Wer im ökumenischen Heiligenkalender für dieses Wochenende nachschaut, findet für jeden Tag eine große Anzahl von Namen aufgeführt. Je nach Ort, Region oder Anlass war da jemand, dem man sein Angst und Sorgen anvertraute, den man bitten konnte, dem man die eigenen Fragen entgegenhielt. „You never walk alone“ (Du gehst niemals alleine) , schon in früheren Zeiten.

Die Rolle der Heiligen

In heutiger Zeit ist die Rolle der Heiligen, zumindest in unseren Breiten, zurückgegangen. Die Tage der Heiligen werden überlagert von einer Vielzahl von Gedenk- und Aktionstagen. Sie sind zu finden auf dieser Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Gedenk-_und_Aktionstagen. Neben religiösen und nationalen Feiertagen stehen dort zum Beispiel der Weltknuddeltag, Dicker-Pulli-Tag, der Murmeltiertag, Tag des Regenwurms, Weltkinderkrebstag, der Weltgeschichten-Tag, der Tag des Puppenspiels, Umarme einen Vegetarier-Tag, Tag des Handwerks und vieles andere mehr in der Liste. Wer etwas wichtig findet, ruft es zum Welttag seiner Sache aus.

Pfarrer Rainer Müller aus Brilon. Foto: privat / wp

So wurde der 3. Oktober in Deutschland im Jahr 1990 mit dem Prädikat „Tag der Deutschen Einheit” versehen. Diese Überschrift mit kleinem d trug von 1954 bis 1990 der 17. Juni zum Gedenken an den Volksaufstand 1953. Was über viele Jahre in politischen Glaubenssätzen gefordert wurde, und womit aber kaum jemand wirklich gerechnet hatte, war auf einmal politische Wirklichkeit. Aus Bekenntnissen war Realität geworden.

Solche Erfahrungen sind aber, anders als in TV-Serien oder Streamingdiensten, nicht einfach wiederholbar. Damals waren es Menschen, die sich trauten und ihren Wunsch nach Freiheit über die Ängste vor den Repressionen des Regimes siegen ließen.

You never walk alone

Wer das Protokoll der Pressekonferenz von Günter Schabowski liest, spürt, wie hier plötzlich etwas ins Rutschen kommt, was dann wie eine Lawine nicht mehr aufzuhalten war. Aber was als Wunsch der Einheit zum Thema des Gedenktages geadelt wurde – wieviel Realität entspricht es in unserem gesellschaftlichen Alltag?

Die Diskussionen, die wir derzeit zu den Krisenthemen führen, machen deutlich, dass wir zur Zeit ernten, was vor Jahren falsch entschieden wurde, und nicht auf den Weg gebracht wurde, obwohl es von Wissenschaftlern schon seit Jahren angemahnt wurde.

Statt die Einheit zu feiern, wird vor der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Statt angesichts der globalen Herausforderungen zu internationalen Lösungen zu kommen, weil kein Staat es alleine stemmen kann, feiern in immer mehr Staaten nationalistische und antidemokratische Stimmungsmacher Erfolge.

Spürbare Solidarität

Obwohl die komplexen weltweiten gegenseitigen Abhängigkeiten mit der Hand zu greifen sind, blasen Stimmenfänger offensichtlich erfolgreich auf der nationalistischen Tröte. Es ist schon herzergreifend, wenn Fans im Fußballstadion die Hymne „You never walk alone” anstimmen. Die dort spürbare Solidarität über alle Grenzen hinweg, darf nicht zum politischen Slogan abgewirtschaftet werden.

Wir brauchen diese Kraft der Solidarität, über alle Schichten der Gesellschaft hinweg, über alle Ländergrenzen der Welt hinweg. Darum braucht es auch weitere Varianten dieser Hymne::

You never walk alone, You never live alone, You never fail alone, You never survive alone, You never hope alone, You never believe alone, You never trust alone! (Du gehst nie alleine, du überlebst nie allein, du versagst nie allein, du lebst nie allein, du hoffst nie allein, du glaubst nie allein, du vertraust nie alleine).“

