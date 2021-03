Briloner Pfarrer: Humor durchschaut ernste Machtspiele

Brilon. Humor ist das einzige, was man im Leben ernst nehmen muss. Alles andere muss man mit Humor nehmen, mein auch Pfarrer Rainer Müller aus Brilon.

Mit einem positiven Impuls, der abwechselnd von den evangelischen und den katholischen Kirchengemeinden kommt, starten wir regelmäßig in die neue Woche. Heute macht sich Pfarrer Rainer Müller aus Brilon Gedanken über den Humor:

Humor als Lebenshaltung

„Die Lage ist ernst. Keine Frage. Und sich lächerlich zu machen, das ist das, was jeder auf jeden Fall vermeiden möchte. Und den Tod nicht ernst zu nehmen, das wäre ja geradezu lächerlich, ja gewissermaßen lebensgefährlich. Doch aus christlicher Sicht möchte ich Widerspruch formulieren. Der bayerische Pfarrer Elmar Gruber hat einmal formuliert: Humor ist das einzige, was man im Leben ernst nehmen muss; alles andere muss man mit Humor nehmen.“ Allerdings darf es nicht verwechselt werden: Humor ist nicht Comedy oder Klamauk, ist kein billiger Kalauer auf Kosten eines anderen. Humor ist das Wissen, ein anderer Blick ist möglich. Wir können jede Sache, jedes Thema auch von einer anderen Seite betrachten. Das bedeutet Freiheit. Das befreit von Verbissenheit, Überheblichkeit und Abwertung anderer. Humor ist der beste Deich gegen jeden shitstorm und das beste Schlupfloch gegen jede Botschaft der Alternativlosigkeit.

Pfarrer Rainer Müller. Foto: privat / Müller

Humor ist eine Lebenshaltung. Darin drückt sich die Bereitschaft aus zu einer Lebenshaltung des Nicht-Wissens und die Offenheit, der Sinn für Neues. Wir schauen immer nur bis zum Horizont, der Grenzlinie dessen, was wir sehen können. Aber die Welt ist hinter dem Horizont nicht zu Ende. Wir vertrauen darauf, dass da noch mehr ist, als wir jetzt sehen können. Wir haben ein Gespür dafür, dass wir in einer Welt leben, die wir nicht vollends beherrschen. Und aus der Spannung zwischen unserem Wunsch, das Leben unter Kontrolle zu haben und der Erfahrung des Scheiterns entsteht der Humor.

Dieser Humor weiß darum, dass das Leben mit seinen uns überraschenden Winkelzügen und unvorhersehbaren Wendungen uns immer wieder enttäuscht. Damit ist der Humor Gottes größtes Geschenk an die Menschheit, weitaus wichtiger und lebensrettender als vielleicht der Verstand. Humor ist kein Selbstzweck. Aber Humor gibt Menschen positive Energie. Darum ist es auch kein Widerspruch zur Ernsthaftigkeit.

Spannungsfeld zwischen endlich und unendlich

Humor entsteht aus der Spannung zwischen dem Endlichen und Unendlichen. Wer Sinn für Humor hat, hat einen Sinn für das, was unseren Alltag überschreitet. Humor durchschaut die ernsten Spiele der Macht und die Macht des Todes. Darum gehören christlicher Glaube und Humor zusammen. „Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat“, schreibt der Theologe Karl Barth. „Wo Glaube ist, da ist auch Lachen“, formuliert der Reformator Martin Luther.

Als Christ weiß ich, ich bin nicht die letzte Instanz. Gott ist es, der mich befreit. Das gibt mir die Gelassenheit, über Dinge dieser Welt lachen zu können. Die wahre Tragfähigkeit des Humors erfahren wir Menschen daher in der Hoffnung, dass „das Gelächter der Hoffnung letzte Waffe ist“, das heißt, dass Gier, Hass und Verzweiflung durchbrochen werden können durch die Ausrichtung auf den Gott der Liebe. An einen solchen Gott glaube ich. Ich wünsche Ihnen viele humorvolle Entdeckungen in den kommenden Tagen.“