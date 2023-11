Briloner Pfarrerin fragt sich: „Wo ist der Himmel?“

Brilon. „Auf ein Wort“ heißt unsere Reihe mit einem geistlichen Impuls, bei dem es heute um die Frage geht: Wo ist eigentlich der Himmel?

Pfarrerin Antje Jäkel fragt sich: Wo ist eigentlich der Himmel: „Liebe Leserinnen und Leser! Heute wird in vielen Gemeinden der Totensonntag gefeiert. Wir haben uns gemeinsam erinnert, gebetet und eine Kerze für unsere Verstorbenen angezündet. Doch warum machen wir das?

Antje Jäkel ist Pfarrerin in Brilon. Foto: Privat / WP

Genau diese Frage musste ich in der letzten Woche häufig beantworten. Die Vorbereitungen gingen auch an meinen Kindern nicht spurlos vorbei. So kam es, dass sie immer wieder Fragen stellte: „Warum zündest du Kerzen an? Warum liest du due Namen? Sind sie jetzt im Himmel?“

Manche Fragen waren gut und einfach zu klären. Mit dem Himmel jedoch sah das anders aus. Wie erklärt man etwas, das man selber nicht genau weiß? Der Himmel ist oft ein Gegenüber zur Erde. „Da sind wir dann beim lieben Gott“, sage ich. „Aber willst du nicht auch jetzt schon bei Gott sein?“ Ja, manchmal schon. Aber sterben möchte ich noch nicht.

Es ist schwer, den Himmel, die Ewigkeit, zu beschreiben und mit dem Leben zu verbinden. Es sind zwei verschiedene Welten, die man nicht zusammendenken kann. Erst hat das Leben, das wir lieben, ein Ende, dann kommen die Fragen: Gibt es ein Leben über den Tod hinaus? Wo sind unsere Verstorbenen jetzt? Dann blicken wir wieder hoch in den Himmel. Denn es ist tröstlich, in den Himmel zu schauen und einen Gruß nach oben zu schicken. Wir brauchen solche Bilder. Ich brauche solche Bilder, um sowohl meinen Kindern als auch am Grab von Verstorbenen, von der Hoffnung zu erzählen, die mich trägt.

Sie sollen verständlich machen, dass wir auf etwas hoffen können. Auch wenn diese Bilder von Menschen gemalt sind und beim genaueren Hinterfragen ihre Ecken und Kanten haben, denn zu wissen, wie die Ewigkeit aussieht, ist wie alle Sterne zu zählen: schlicht unmöglich. Doch darum geht es auch gar nicht. Es ist nur wichtig zu wissen, wie es sich anfühlt. Dass, das Alte vergangen ist: „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ (Off 21,4). Eine heile Welt, ohne Krieg, ohne Schmerzen, ohne Leid. Frieden in der Ewigkeit. Gott befohlen!

