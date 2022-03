Briloner Pfarrerin über Hoffnung und Frieden in der Welt

Krieg in der Ukraine: Mahnwachen für den Frieden gibt es auch bei uns im Sauerland - hier auf dem Bigger Platz in Olsberg.

Brilon. Krieg in der Ukraine. Bilder von Flucht und Zerstörung. Da braucht es tröstende Worte und Hoffnung auf Frieden. Das sagt eine Briloner Pfarrerin:

Jeden Montag starten wir an dieser Stelle mit einem geistlichen Wort und versuchen, mit positiven Gedanken in die Woche zu gehen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist das nicht einfach. Pfarrerin Antje Jäkel aus Brilon finde die richtigen Worte für die Hoffnung auf baldigen Frieden:

„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen! Die Nachrichten der letzten anderthalb Wochen haben uns allen den Atem geraubt. Krieg in Europa, nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt. Tausende Menschen auf der Flucht.

Hilflosigkeit und Angst

Bilder von weinenden Kindern, die sich von ihren Vätern verabschieden müssen. Ängstliche Frauen, die um ihren Ehemann bangen. Besorgte Eltern, die um das Leben ihrer Kinder fürchten. Es sind bedrückende und erschreckende Bilder, die wir im Fernsehen sehen. Hilflosigkeit und Angst breiten sich aus, genau wie Unverständnis, Wut und Fassungslosigkeit. Doch zwischen all den negativen Schilderungen gibt es auch kleine Funken der Hoffnung: So ist die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine so groß, dass die Sauerländer letzte Woche im Stau standen, nur um ihre Spenden abzugeben. Abgabestellen verkündeten bereits nach einem Tag einen Aufnahmestopp. Zusätzliche Lkw wurden organisiert, Zimmer für Geflüchtete gefunden.

Krieg in der Ukraine: Mahnwache für den Frieden in Olsberg. Rund 500 Menschen versammeln sich auf dem Bigger Platz. Foto: Joachim Aue / WP

Frieden stiften

„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Wir leben in unsicheren Zeiten. Keiner weiß, was noch kommt oder vor uns liegt. Die aktuelle politische Lage hat uns wieder einmal sehr deutlich gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Doch zeigen mir diese Zeiten noch etwas anderes sehr deutlich: Wir überstehen das alles nur gemeinsam, hoffnungsvoll und friedlich. Da ist es dann eben nicht mehr wichtig, woher ein Mensch kommt oder wie er aussieht; ob jemand gläubig ist oder nicht; ob er geimpft ist oder nichts von Corona hält.

Diese dunklen Zeiten machen uns klar, was wirklich zählt: Frieden. Frieden hier vor Ort untereinander und über die Ländergrenzen hinweg. Frieden ist ein so kostbares Gut, das sich nur gemeinsam bewahren, schützen und stiften lässt. Wenn ich die große Solidarität hier vor Ort, aber auch weltweit sehe, macht mir das trotz allem Mut. Den Krieg werden wir durch unsere Handlungen und Hilfsaktionen nicht stoppen können.Aber wir zeigen, dass wir in der Lage sind, Meinungsverschiedenheiten ruhen zu lassen und näher zusammenzurücken, wenn es darauf ankommt. Gott befohlen!Ihre Pfarrerin Antje Jäkel!“

