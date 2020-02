Briloner Unternehmerforum zeigt Image-Schwächen auf

Die Unternehmen in Südwestfalen sollten ihr Image und ihre Personal-Akquise verbessern. Das ist das Ergebnis einer Projektstudie, die beim 15. Briloner Unternehmerforum präsentiert wurde. „Wie interessant sind Sie als Arbeitgeber wirklich?“, hatte die Agentur kompegio aus Meschede dabei in einer Online-Umfrage wissen wollen. 6000 Antworten waren gekommen. Die Auswertung, sagte kompegio-Beraterin Yvonne Münstermann, sei eher ernüchternd gewesen und habe gezeigt, dass die Unternehmermarke kaum wahrgenommen werde und der Bewerberprozess zu verbessern sei.

Dabei schnitt das Handwerk am besten ab, gefolgt vor der Öffentlichen Verwaltung und dem Produzierenden Gewerbe/ Logistik. Nach Unternehmensgröße hatten Kleinunternehmen die Nase vorn vor Kleinstunternehmen und Großunternehmen.

Weiterbildung und Wertevermittlung

Aus den Ergebnissen der Studie wurden Handlungsempfehlungen formuliert, wie die Stärkung des Weiterbildungsangebotes sowie eine Wertevermittlung des Unternehmens. „Aber diese Werte muss man in der Firma auch wirklich leben“, betonte die Referentin. „Werte sollten leicht transportierbar werden, dann werden sie von außen auch positiv wahrgenommen.“ Beim Feedback nach Bewerbungen muss man ein positives Feedback geben, warum man absagt. Etwa, weil es fünf Bewerber, aber nur eine Stelle gab und man vielleicht später darauf zurückkommen würde. „Der Bewerber muss sagen können: Ich fühle mich wertgeschätzt.“

Dass auch eine Stadtverwaltung als Arbeitgeber im Wettbewerb stehe, Bewerbern ein Umfeld zu schaffen, damit sie die Stadt und Region attraktiv finden, sagte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Das sei nicht immer einfach, wie das aktuelle Beispiel der Briloner Leuchten zeige. Um so mehr freue man sich, wenn sich junge Unternehmen entwickeln wie Dominic Neumann mit seinem Konzept-Café Quadro Coffee Roasters. Er sei gespannt, „was für die junge Generation Arbeitgeberattraktivität bedeutet. Sonst haben wir an der Zielgruppe und den Menschen, die wir als Fachkräfte gewinnen wollen, vorbei geplant.“

Reorganisation von Abläufen

Über „Agiles Projektmanagement“ referierte Prof. Dr. Elmar Holschbach von der FH Südwestfalen. „70 bis 80 Prozent der Menschen heute haben das Gefühl, dass die Welt unsicherer und turbulenter ist“, so Prof. Holschbach. Dazu komme der zunehmende Wunsch nach Individualität, was zu einem steigenden Bedarf an individualisierten Produkten führe. Die Innovationsdynamik zeige sich vor allem durch die kurzen Entwicklungszyklen von Software, es kommen ständig neue Technologien auf den Markt. „Agilität ist vor allem da wichtig, wo unklare Anforderungen in komplexen Situationen sind.“

Altkreis Brilon Noch Luft nach oben beim Umgang mit Mitarbeitern Hier ein Auszug aus der Online-Befragung der Agentur kompegio zum Thema „Wie attraktiv sind Sie als Unternehmer wirklich?“

Innovationswert: Wie innovativ ist mein Arbeitgeber? 33,1 % Ablehnung, 35,8 % Zustimmung, 35,8 % Unentschieden.

Ökonomischer Wert: Welche ökonomische Anreize bietet mein Arbeitgeber? 40,2 % Ablehnung, 30,2 % Zustimmung.

Führungswert: Mein Vorgesetzter sorgt für gute Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter: 41,9 Ablehnung, 27,4 % Unentschieden, 30,7 % Zustimmung.

Bewerbermanagement-Information: Wie gut wurde ich im Bewerberprozess informiert? 46,9 % Ablehnung, 30,9 % Zustimmung.

Partizipation: Wie gut wurde ich am Bewerberprozess beteiligt? Ablehnung 64,8 %, 7,8 % Zustimmung.

Transparenz: Wie deutlich waren Auswahlkriterien und Erwartungen an Bewerber klar erkennbar? 34,3 % Ablehnung, 42,7 % Zustimmung.

Feedback: Am Ende meiner letzten Bewerbung habe ich Rückmeldung über meine Stärken und Schwächen erhalten: 63,7 % Ablehnung, 14,3 % Zustimmung.

Wichtig sei, dass alle Beteiligten intensiv in das Projekt eingebunden werden um jederzeit flexibel auf plötzliche neue Prozesse und Anforderungen reagieren zu können. „Agilität ist nicht nur ein Baustein, sondern Reorganisation“, betonte Prof. Holschbach. Während im klassischen Projektmanagement viel Zeit für Planung aufgewendet werde, versuche man im agilen Projektmanagement in kleinen Schritten schnell ins Tun zu kommen und sich der Lösung anzunähern gemäß dem Motto: „Wie isst man einen Elefanten? Am besten Stück für Stück.“

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen bietet an der FH Südwestfalen in Meschede eine kostenlose Schulungsreihe „Agiles Projektmanagement“ für Unternehmen an.

Einladung zum Hanse-Kongress

Wirtschaftsförderer Oliver Dülme lud die rund 80 Teilnehmer des Forums zum Hanse-Kongress am 5. Juni im Schulzentrum Brilon ein.

Das Event der Wirtschaft in der Hansefamilie biete einen anregenden internationalen Austausch zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Institutionen und Bildung. NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart eröffnet den Kongress.