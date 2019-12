Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Briloner Windräder steuern rund 2 Millionen Euro bei

Anfang 2019 betrug das Ersatzgeldvolumen 2,243 Millionen Euro, davon waren rund 2 Millionen Euro der Stadt Brilon zuzuordnen.

In diesem Jahr wurden bis Mitte November rund 607.000 Euro für konsumtive und rund 264.000 Euro für investive Maßnahmen ausgegeben; für rund 530.000 Euro sind weitere Maßnahmen geplant, die er demnächst kassenwirksam werden.

Mit dem in diesem Jahr neu fällig gewordenen Ersatzgeld in Höhe von rund 110.000 Euro befinden sich derzeit noch rund 950.000 Euro in dem Topf.

Von den konsumtiven Maßnahmen entfielen 128.000 Euro auf Brilon. Wie der Kreis dem Umweltausschuss mitteilte, gebe es für die Stadt des Waldes weitere Planungen in einer Höhe von 500.000 bis 600.000 Euro.