Briloner youngcaritas präsentiert Socken für mehr Vielfalt

Ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus, Populismus und Hass - das setzt die youngcaritas Brilon mit einem Paar ganz besonderer Socken.

Brilon. Rassismus und Hass verstecken sich an vielen Stellen im Alltag. Um sich dagegen sichtbar auszusprechen und buchstäblich zu positionieren, haben kreative Köpfe der youngcaritas-Gruppen aus ganz Deutschland die Vielfalt-Socke kreiert. Die schwarzen Uni-Sex-Socken mit den bunten Punkten ziert an der Seite der Satzanfang „Ich stehe auf“. Die Sohle liefert die Antwort, nämlich: „Vielfalt“. Auch im Sauerland sind die Socken jetzt zu sehen.

Mit im Kreativ-Team

Mit im Kreativ-Team war auch die youngcaritas Brilon mit Koordinatorin Nadine Gebauer. „Mit dieser Socke wollen wir ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus, Populismus und Hass setzen. Wer diese Socke trägt, steht auf Vielfalt und traut sich, das zu zeigen“, sagt Nadine Gebauer. Die Socke sieht nicht nur gut aus. „Mit jedem Sockenkauf geht auch ein Euro an die gute Sache“, betont Nadine Gebauer. Unterstützt wird mit der Socken-Aktion die Beratungsstelle Hate Aid gegen Hass im Netz, die Betroffene von digitaler Gewalt hilft.

Ein Euro für die gute Sache

Die youngcaritas-Vielfalt-Socken setzen sich zusammen aus 77 Prozent Bio-Baumwolle, 20 Prozent Polyamid und drei Prozent Elastan; sie werden unter fairen Produktionsbedingungen in Portugal hergestellt und sind OEKO-TEX zertifiziert. Die Socken sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich: Größe 36 - 40 und Größe 41 - 46. Der Preis für ein Paar Socken beträgt 9,50 € (inkl. MwSt.), 1 € geht an die Beratungsstelle Hate Aid. Bestellt werden können die Socken im Caritas Online Shop unter www.carikauf.de/youngcaritas-vielfalt-socke

