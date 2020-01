Brilonerin will Vater aus den Händen der Polizei befreien

„Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich würde so etwas nie machen. Es tut mir so leid“, sagt die 27-jährige Brilonerin vor dem Amtsgericht Brilon. Sie erkannte ihr Verhalten in der Nacht vom 7. August vergangenen Jahres nicht wieder.

Ihr wird ein tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Nach dem Tod ihres Großvaters neun Tage zuvor sei sie noch immer voller Trauer gewesen und habe mit einer Freundin viel Alkohol getrunken. Gegen drei Uhr habe sie den Schlüssel zur Wohnung ihrer Großeltern besorgen wollen, der sich im Haus ihrer Eltern befunden habe. Die Mutter sei von der Idee zu so später Stunde wenig begeistert gewesen und habe sich geweigert, den Schlüssel auszuhändigen.

Tochter bricht Türe in Brilon auf

Die Angeklagte habe die Sache daraufhin selbst in die Hand nehmen wollen und mit einem Stuhl eine Hintertüre eingeschlagen. Dies habe dazu geführt, dass die Mutter die Polizei verständigte. Der Krach hinterm Haus habe auch den Vater aufgeweckt, der daraufhin zur Vorderseite des Hauses lief, weil er gedacht habe, dass die randalierende Person auf der gegenüberliegenden Seite stünde.

Doch da wartete lediglich ein Freund der Angeklagten auf sie. Als die Polizei eintraf, versuchte der Vater immer wieder den Unbeteiligten zur Rede zu stellen, um Informationen zu bekommen. „Er war alkoholisiert und wir wollten eine Körperverletzung verhindern“, sagte ein Polizist aus. Die Beamten fixierten den Vater daraufhin. Mutter und Tochter hätten das Geschehen mittlerweile verfolgt, sehr zum Missfallen der 27-Jährigen, die immer wieder versucht habe, zu ihrem Vater zu gelangen.

Junge Frau tritt wild um sich

Da sich die junge Frau nicht beruhigen ließ, sollte auch sie auf dem Boden fixiert werden. „Dabei trat sie dann wild um sich und traf mich am Handgelenk“, erklärt der Polizist weiter. Sie und ihr Vater wurden in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Auf dem Weg zum Fahrzeug habe die Angeklagte weiter Widerstand geleistet.

Da der Beamte nur leicht getroffen und nicht verletzt wurde, war das Gericht bereit, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro wegen Geringfügigkeit einzustellen.