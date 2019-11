Buch-Tipp der Bücherei Marsberg: „Kühn hat Hunger“

Hochsauerlandkreis. Unser Buchtipp der Woche kommt heute aus der Stadtbibliothek Marsberg. Es geht um das Buch „Kühn hat Hunger“ von Jan Weiler.



Worum geht es?

Polizeialltag in München: Ein junger Streifenbeamter, der seinen Dienst am Hauptbahnhof schiebt, sich aber nie eine Wohnung in München leisten könnte und weiterhin bei den Eltern in Landshut wohnt und pendelt. Ein Mann, der den Frust seiner Einsamkeit mit Ballerspielen und Sexseiten am PC auslebt. Und ein Frauenhasser, der sich einfach nehmen will, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Als die beiden aufeinandertreffen, entlädt sich ihr Hass, was eine junge Frau das Leben kostet.

In der Münchener Mordkommission hat auch Martin Kühn in seinem aktuellen Fall nicht nur beruflich zu kämpfen. Eine junge Tote, die niemand vermisst hat und die erst Wochen nach ihrem gewaltsamen Tod gefunden wird, gibt Rätsel auf. Und auch privat läuft es für Kühn nicht rund – wenn man von seinem runder werdenden Bauch absieht.

Die Fastentage lassen Kühns Laune genauso sinken, wie das Bestreben um beruflichen Aufstieg, das Kollegen zu Konkurrenten macht. Und dann ist da noch die Sorge um die Familie, die fehlende Leidenschaft nach 20-jähriger Ehe, ein Sohn, der den Weg in die Selbständigkeit anstrebt

Was gefällt besonders?

Der Stil Jan Weilers wirkt so leicht, bisweilen lakonisch, manchmal sogar lustig, und doch gelingt es ihm, die Zweifel, das Banale, die Abgründe und die Ängste seiner Protagonisten und der Gesellschaft, in der sie leben, eindrücklich zu beschreiben.





Was macht dieses Buch aus, wo liegen Stärken und Schwächen?

Der Roman mag wie ein Krimi wirken, doch er ist weit mehr. Gesellschaftliche Probleme sind der Auslöser für die Fälle, die Martin Kühn bearbeitet. Vereinsamung, Verklemmtheit und das Gefühl, immer zu kurz gekommen zu sein, setzen ein Szenario in Gang, das am Ende nur Verlierer kennt. Und Martin Kühn überzeugt als jemand, der zwar in Familie und Beruf funktioniert, aber auch irgendwie nicht dazugehört und sich immer fragt, ob er noch mithalten kann.





Für wen ist das Buch gedacht?

Für alle, die von einem Kriminalroman mehr erwarten als Serienmörder und Psychopathen.

Warum empfehlen Sie dieses Buch?

Es ist bereits der dritte Roman mit Martin Kühn als Ermittler. Und wie in den beiden ersten Bänden hat er nicht nur mit seinen Fällen, sondern auch mit den eigenen Problemen zu kämpfen. Er hinterfragt seine Rolle als Ehemann, Familienoberhaupt und Vater, und er will herausfinden, worin seine Männlichkeit besteht und ob er die in ihn gestellten Erwartungen erfüllen kann. Sein Ratgeber, der außer Diäterfolgen auch verspricht, als Alphatier wieder die Führung in Partnerschaft und Familie zu übernehmen, erscheint ihm oft chauvinistisch, doch er gibt ihm eine Chance, ist selbst gespannt, ob und welche Veränderungen er bei ihm auslösen kann. Als guter Polizist mit funktionierendem Instinkt kann er bei allen Selbstzweifeln auch immer etwas Distanz wahren.

