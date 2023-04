Buchungen: Flughafen Paderborn rät Sommer-Urlaubern zur Eile

Paderborn/HSK. Viele Reisende aus dem HSK fliegen vom Paderbornern Airport aus in den Urlaub. Doch man sollte für den Sommerurlaub 2023 schnell buchen:

Touristen aus dem HSK nutzen gerne den Flughafen Paderborn-Lippstadt - den sogenannten Heimathafen. Jetzt bereiten sich die Verantwortlichen auf den Sommerurlaub 2023 vor. Auf dem Flugplan stehen dabei 21 Ziele in neun Ländern. Die Flüge sind dabei zum großen Teil bereits sehr gut gebucht, teilt der Airport mit.

Neue Destinationen

Neben den neuen Destinationen Alicante und Málaga von Ryanair bietet TUI mit Djerba (Tunesien) und Bourgas (Bulgarien) zwei zusätzliche Ziele im Vergleich zum Vorjahr an. Wer im Sommer zum Wunschtermin von Paderborn/Lippstadt aus in die Sonne starten möchte, sollte deshalb zeitnah in den Reisebüros oder im Internet buchen, rät die Pressestelle des Flughafens.

Sommer, Sonne, Strand und Meer - nach diesen Eindrücken sehnen sich die Menschen in den Regionen Ostwestfalen, Südwestfalen und Lippe offenbar sehr. Vor dem Hintergrund der guten Buchungszahlen zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt haben bereits mehrere Fluggesellschaften ihre Kapazitäten aufgestockt, wie beispielsweise die Verbindungen von Pegasus nach Antalya oder von Air Cairo nach Hurghada zeigen.

Sonderreisen nach Italien

Die Sonderreisen nach Italien von Der Schmidt und Lohmann Reisen sowie der AIDA-Shuttle am Samstag mit Air Nostrum erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit. „Gegenüber dem Sommer 2022 konnten wir beim Flugplan noch einmal zulegen. Diese positive Tendenz dokumentiert das Vertrauen der Fluggesellschaften und Reiseveranstalter in unseren Flughafen. Wir zahlen diesen Vorschuss mit großem Engagement bei der Organisation des Flugbetriebs und einem hohen Maß an Serviceorientierung zurück. Kurze Wege vor Ort und eine sehr gute Erreichbarkeit sind weitere Pluspunkte, die für den Heimathafen sprechen“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

