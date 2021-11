Bücherei Düdinghausen wird 100 Jahre alt: Kommissar zu Gast

Düdinghausen. Die Katholische Öffentliche Bücherei in Düdinghausen hat schon so einiges erlebt. Dass aber ein Kommissar zum Geburtstag kommt, das war neu:

Wenn ein runder Geburtstag ansteht, muss das groß gefeiert werden – erst recht, wenn es der 100. Ehrentag ist! Dieses Jubiläum feierte in diesen Tagen die katholische öffentliche Bücherei (köb) in Düdinghausen.

Zunächst gab es schon Ende Oktober einen Mal- und Geschichten-Wettbewerb für die Kinder des Dorfes. 17 Kinder nahmen teil und zeichneten ein Bild zu ihrem Lieblingsbuch oder schrieben eine spannende Geschichte mit dem Titel „Nachts in der Bücherei“. Dann wurde eine Spielzeit mit extra großen Gesellschaftsspielen angeboten und im November lockte eine Buchausstellung in die Bücherei. Dort konnten neben Büchern auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke erworben werden.

Lesen Sie auch:So war der Start der Wintersaison in Winterberg

An diesem Tag wurden auch die Geschichten und Bilder der Kinder vorgestellt. Selbstverständlich gab es bei den Wettbewerben nur Sieger. Der Höhepunkt der Jubiläumstage war der Besuch von Sascha Gutzeit in der Pönstube der Schützenhalle. Am Nachmittag begeisterte er zunächst über 30 Kinder mit seinen Geschichten von der rothaarigen Detektivspinne Luise, die im großen Garten von Opa Hubert lebt und allerhand knifflige Fälle rund um verschwundene Rosen oder seltsame, nächtliche Geräusche am Gartenteich löst.

Zwischendurch griff der Autor und Schauspieler immer wieder zu seiner Gitarre und zog den Nachwuchs mit selbst komponierten Liedern zur Buchreihe von Luise gekonnt in seinen Bann.

Lesen Sie auch:Erster Schnee lockt die Drifter-Szene nah Winterberg

Danach schlüpfte er am Abend in Trenchcoat und Hut um den Erwachsenen als Kommissar Heinz Engelmann mit viel Wortwitz aus seinen spannenden Kriminalakten zu erzählen. Auch hier fesselte er die Zuschauer mit einer Mischung aus Vorlesung, Gesang und Comedy. Der Kommissar mit einer Schwäche für Cognac und Overstolz-Zigaretten begeisterte die Zuhörer mit seinen spannenden Geschichten aus einer Zeit, die viele noch aus ihrer Kindheit kennen: Er löst Kriminalfälle mit einem Wählscheiben-Telefon, fährt einen rosa Panda als Dienstwagen und wälzt schwere Aktenordner anstatt im Internet zu googeln. Da dachten sicherlich viele Zuhörer mit Wehmut an „den Alten“, „den Kommissar“ oder „Derrick“ zurück.

Beate Holzky und „Bücherwurm" Carla Pinkvoss beim Auspacken neuer Medien. Foto: Claudia Pape

Wenn Corona es zulässt, sind im Dezember noch Kinoabende für jedes Alter geplant, dazu gibt es aufgrund der derzeitigen Corona-Lage jedoch erst kurzfristig Informationen.

Lesen Sie auch:AfD sucht im Altkreis Mitmacher und keine Mitläufer

1921 den Grundstock gelegt

Es ist nicht genau bekannt, auf wessen Intention die ersten 50 Bücher im Jahr 1921 mit Unterstützung vom Dekanat Paderborn gekauft wurden, war es Pfarrer Theodor Lüke oder Lehrer Pottgüter? Vielleicht sahen auch beide die Notwendigkeit einer kleinen Bibliothek. Auf jeden Fall wurde damals der Grundstock für die heutige moderne Bücherei gelegt. In welchen Räumen die ersten Exemplare damals untergebracht wurden, weiß man heute nicht mehr sicher. Und wie das so ist, wenn der erste Enthusiasmus verflogen ist, verstaubt irgendwann die beste Idee. So auch in Düdinghausen.

Lesen Sie auch:Marsberger Kunstschaffende stellen im ARTvent aus

1965 berichtete Pastor Cordes in der Kirchenchronik: „Da sich die Bücherei seit Jahren in einem hoffnungslosen Zustand befindet, hat der Diozösanverband in Paderborn auf einen spezifizierten Antrag hin eine wirksame Hilfe in Höhe von 2.000 DM versprochen. An den langen Winterabenden liegt in der Gemeinde, bzw. bei der Jugend und den Kurgästen soviel geistiger Leerraum frei, der mit einem guten und modernen Buch echt ausgefüllt werden kann. Eine gute Eigenleistung der Gemeinde ist bereits vorbereitend erbracht worden.“

Viel Unterstützung bekommen

Viel Unterstützung bekam er in diesen Jahren von Antonie Finnemann und Hedwig Kemper, die schon damals einige junge Mädchen in die Arbeit in der kleinen Pfarrhaus- Bücherei einführten. 1977 zog man in die alte Schule um, die damals zum Pfarrheim umgebaut worden war. Nach dessen Verkauf vor einigen Jahren zog die Bücherei jedoch wieder zurück ins Pfarrhaus gegenüber der Kirche.

Autor und Kommissar Sascha Gutzeit bei seiner Lesung. Foto: Beate Holzky / wp

Heute kümmern sich Beate Holzky, Gerlinde Frese, Walburga Eikhoff, Christine Kordes, Jenny Asmuth und Elisabeth Peters ehrenamtlich um die Büchereikunden und das Bestellen, Ausleihen und Katalogisieren der über 2000 Medien.

Seit über 50 Jahren öffnet die kleine aber feine Bücherstube jeden Mittwoch und Sonntag ihre Türen und muss sich keineswegs hinter großen Büchereien verstecken. Man geht auch in Düdinghausen mit der Zeit und so gibt es in den Regalen gegenwärtig nicht nur Bücher für Klein- und Schulkinder sowie Erwachsene, sondern auch Spiele für Groß und Klein, Toniefiguren, DVD´s, CD´s und Hörbücher. „Verstaubte Karteikarten gibt es nicht mehr, alle Vorgänge laufen seit ewiniger Zeit über einen PC, den Paderborn mit einigen neuen Möbeln vor einigen Jahren finanziert hat“, sagt Beate Holzky.

In die Zukunft blickt das Bücherei-Team etwas skeptisch. Durch die neuen Medien ist Lesen nicht mehr so angesagt wie früher, die Teilnahme an den Jubiläumsangeboten wurde jedoch so gut angenommen, dass sich die Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit bestätigt sehen und gerne weitermachen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon