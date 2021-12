Bürger können ihre Ideen bei LEADER-Bewerbung einbringen

Hochsauerlandkreis/Brilon. Das EU-Förderprogramm LEADER geht 2023 in die nächste Runde. Die Region Hochsauerland will sich bewerben. Jetzt werden Ideen gesucht.

„Bürgerbeteiligung ist im LEADER-Prozess ein ganz wichtiges Grundprinzip. Ideen sollen nach dem Bottom-up-Prinzip, also von unten heraus entwickelt werden“, erklärt Regionalmanagerin Kathrin Ikenmeyer für die LEADER-Region Hochsauerland. In den vergangenen 15 Jahren wurden mit Hilfe des EU-Förderprogramms mehr als 150 solcher Projekt-Ideen umgesetzt. Jetzt läuft die Bewerbung für die nächste Förderphase.

Stärken und Schwächen neu bewerten

„Für diese Bewerbung muss die regionale Entwicklungsstrategie überarbeitet werden. Stärken und Schwächen unserer Region müssen neu beleuchtet und bewertet werden“, so Kathrin Ikenmeyer. Bis Anfang März 2022 muss diese Strategie stehen. Als Partner mit im Boot ist das Institut für Regionalmanagement, das den Bewerbungsprozess begleitet.

Für die LEADER-Region Hochsauerland geht es dabei um viel Geld. Allein in der aktuellen Förderphase, die 2014 gestartet ist und Ende 2022 ausläuft, sind 3,3 Millionen Euro EU-Fördermittel in die beteiligten Kommunen im Altkreis Brilon geflossen. Ein wichtiges Ziel ist es, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen in den Dörfern zu stärken und Antworten auf den demografischen Wandel zu finden.

Online-Workshop

Um die Bewerbung voranzubringen hat kürzlich ein Bürgerforum als Online-Workshop mit rund 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus den sechs Kommunen des Altkreises Brilon stattgefunden. Neben Impulsvorträgen und dem Rückblick auf Projekte und Ideen, die in der aktuellen Projektphase gut gelaufen sind (z.B. „Wir sind digital.Dorf“), ging es auch um zwei Leitfragen: Wie kann das Regionalmanagement die Projekt-Teilnehmer bei der Ideenfindung und Umsetzung noch besser unterstützen? Welche weiteren Zielgruppen können künftig noch angesprochen werden?

Vier Handlungsfelder

Zum jetzigen Zeitpunkt sind für die Bewerbung vier Handlungsfelder angedacht: Wirtschaft/Arbeitsmarkt, Daseinsvorsorge/Mobilität/Medizinische Versorgung, Ortsentwicklung/Freizeit/Kultur und Sicherung natürlicher Ressourcen/Naturbildung. Bürger/innen haben nun die Möglichkeit, sich online aktiv mit in den Bewerbungsprozess einzubringen. Auf der Internetseite der LEADER-Region Hochsauerland gibt es ein Beteiligungs-Forum. Das Motto: „Mitreden: Ideen entwickeln – gemeinsam Zukunft gestalten.“

Projektstart „Wir sind digital.Dorf“ Am 1. Dezember ist das Projekt: „Wir sind digital.Dorf“ gestartet. Acht LEADER-Regionen und mehr als 50 Dörfer in Südwestfalen sind daran beteiligt. Aus dem Altkreis Brilon nehmen 19 Orte an dem Projekt teil. Renate Hosenberg hat als Digitalisierungspatin ihre Arbeit aufgenommen. Als Projektpartner ist das Fraunhofer-Institut beteiligt. Weitere Infos: www.wir-sind-digital-dorf.de

Ideen-Schmiede

Dort findet man eine Projektideen-Schmiede für 2023 bis 2027. Bis 15. Januar können dort Ideen für künftige Projekte formuliert werden. Außerdem wird abgefragt, für wie wichtig die Bürger/innen die Entwicklungsziele halten, welche Priorität sie haben sollten. Und es werden Vorschläge gesammelt, wie die bürgerschaftliche Beteiligung weiter entwickelt und zukunftsorientiert gestaltet werden kann. Eine weitere Frage lautet: Welche Kooperationsmöglichkeiten könnten noch genutzt werden?

Jugendliche als Zielgruppe

Beim Bürgerworkshop wurde bereits angeregt, dass Jugendliche als Zielgruppe künftig stärker mit ins Boot geholt werden sollten. Dafür sei es wichtig, die Kommunikation zu verbessern und zum Beispiel auch mehr auf den Einsatz von Social-Media-Kanälen zu setzen. Ziel sei, Schul- und Jugendprojekte zu initiieren und die Selbstorganisation der Jugendlichen zu unterstützen. Passend zum Jahr der Jugend 2022 soll am 14. Januar ein Online-Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten werden, bei dem es darum gehen soll, diese Zielgruppe künftig stärker mit in den LEADER-Prozess einzubinden.

