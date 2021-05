Bürgerhilfe Medebach reicht viele helfende Hände

Medebach. Vom Rasenmähen über Hilfe bei Formalitäten bis zu jahrelanger Betreuung: Die Bürgerhilfe ist für Alteingesessene ebenso da wie für Geflüchtete.

Die Bürgerhilfe Medebach legt für 2020 einen umfangreichen Tätigkeitsbericht für ihre Mitglieder und alle Interessierten vor. Der Verein unterstützt hilfebedürftige Menschen – oft einmalig oder kurzzeitig, manchmal über Monate oder Jahre. Sieben langfristige Einsätze zählte der Verein 2020.

Langzeithilfen

1. Bereits seit 2016 betreut der Verein eine Mutter aus Armenien mit zwei Kindern. Kurz nach der Ankunft in Medebach und der Geburt der Tochter starb 2013 der Vater. Die laut dem Vereinsvorsitzenden Heinrich Nolte vorbildlich integrierte Familie war in den Folgejahren von Abschiebung bedroht; die Bürgerhilfe machte sich für eine Bleibeperspektive stark. Die Mutter hat Arbeit gefunden, der Sohn besucht die Berufs-, die Tochter die Grundschule. Als 2020 die Wohnung gekündigt wurde, suchte der Verein eine neue, half bei Verhandlungen, Verträgen, beim Umzug, bei Kosten für ein Gutachten und der Vorbereitung auf einen Test.

Neue Mitglieder und Vorstandswahl Im März 2021 zählte der Verein Bürgerhilfe Medebach 132 Mitglieder. Neu eingetreten sind 2020 Antonius Fach, Johanna Fach, Klaus Breitfeld und Robert Trappmann. Im März 2020 wurde turnusmäßig der Vorstand gewählt, der nun aus Heinrich Nolte (Vorsitzender), Lothar Westerholt und Dolf Müsse (Stellvertreter), Richard Canisius und Ursula Leister (Kassenwarte) sowie aus Christa Westerholt und Bettina Hötzel-Nowak (Schriftführerinnen) besteht.

2. Seit 2018 betreut die Bürgerhilfe intensiv eine junge Mutter aus Nordafrika mit zwei Kleinkindern. 2020 wurde sie mehrmals zu Therapieterminen gefahren, die sie aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung brauchte. Außerdem half der Verein beim Finden einer neuen Wohnung, dem Umzug und Formalitäten mit zahlreichen Behörden und Einrichtungen. Als kurz vor Weihnachten die Mutter schwer erkrankte, stand die Bürgerhilfe in enger Abstimmung mit dem Jugendamt und anderen Beteiligten, um die Versorgung der Kinder zu gewährleisten.

3. Bereits jahrelang aktiv ist die Bürgerhilfe auch für eine Familie aus dem Kosovo. Ihr Asylantrag wurde 2017 abgelehnt. Obwohl beide Eltern feste Jobs hatten und keine Sozialleistungen bezogen, musste die Familie ausreisen. Nur die damals 17-jährige Tochter konnte in Medebach bleiben. „Nach sehr intensiven Bemühungen“, so der Verein, konnten die Angehörigen 2018 und 2019 mit Ausbildungs- und Arbeitsvisa nach Medebach zurückkehren. Die Eltern arbeiten wieder hier, Sohn und Tochter sind in Ausbildung. Der Verein unterstützte die Familie bei Formalitäten und im Mietverhältnis.

4. Eine mongolische Familie, die seit 2015 in Medebach lebt, benötigte viel Unterstützung bei ihrem Asylantrag – und nach dessen Ablehnung im Kontakt mit einem Rechtsanwalt und bei Gericht. Die Familie sei vorbildlich integriert; die Mutter absolviert nach einem Bundesfreiwilligendienst eine Ausbildung im Seniorenheim St. Mauritius und hat bis zu deren Ende eine Duldung erwirkt. Umfangreicher Schriftverkehr, Fahrten zu wichtigen Terminen, Nachhilfestunden und die Übernahme von Kosten für einen ergänzenden Sprachkurs leistete die Bürgerhilfe.

5. Vorerst allein kam eine Mutter im März 2020 aus Syrien nach Deutschland. „Da der kleine Sohn in Beirut unsäglich unter der Trennung litt, wurde er ebenfalls hierher gebracht. Die Familie wartete sehnsüchtig, dass auch der Vater mit den drei Töchtern nachkommen könnte“, berichtet der Vereinsvorsitzende Heinrich Nolte. Der Verein übernahm Schriftverkehr mit der Ausländerbehörde, suchte eine Wohnung, half beim Umzug und allen Formalitäten vor und nach der Ankunft der restlichen Familie.

6. Nach langen Bemühungen, u.a. des Vereins, gelang 2018 die Zusammenführung einer syrischen Familie: Die Frau und zwei Töchter konnten zum Vater nach Medebach reisen. Die Frau wollte in ihrem Beruf als Lehrerin arbeiten. Nach langwierigen Vorbereitungen leistet sie inzwischen einen Bundesfreiwilligendienst in einer Medebacher Schule und sucht danach einen Arbeitsplatz; die älteste Tochter hat einen Ausbildungsplatz.

7. Weiterhin laufen Bemühungen, eine eritreische Familie wieder zusammenzuführen, deren Vater seit mehreren Jahren in Medebach lebt. Bei der Flucht aus seinem Herkunftsland musste er seine Frau und drei Kinder zurücklassen. Seit seiner Ankunft in Medebach bemüht er sich mit Unterstützung des Vereins um ihren Nachzug.

Kurzzeit-Hilfen

Sehr umfangreich sind auch die Kurzzeit- oder Akuthilfen, die der Verein 2020 leistete: So fuhren Helfer zahlreiche Personen, die sonst nicht mobil gewesen wären, zu wichtigen Terminen wie Fahrprüfungen, beruflichen Kursen, medizinischen und therapeutischen Behandlungen, Vorsprachen bei Konsulaten, Anwälten, Gerichten und Behörden. Auch bei Umzügen, die Betroffene nicht selbst durchführen können und deren Kosten das Sozialamt nicht übernahm, half der Verein zum Beispiel durch das Mieten eines Umzugswagens und Organisieren von Helfern.

Weitere Kurzzeit-Hilfen waren u.a.: Rasenmähen bei Krankheit, Üben für Tests, Entlastung pflegender Angehöriger, Hilfe bei Vertragsabschlüssen, Klärung formaler Fragen und Vermittlung hilfreicher Kontakte. 17 Haushalte haben den Verein um Hilfe beim Winterdienst gebeten. Den Hilfsbedürftigen ist freigestellt, je nach Einkommen dem Verein eine Spende für seine allgemeine Vereinsarbeit zukommen zu lassen.

