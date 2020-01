Bredelar. Für Bürgermeister Klaus Hülsenbeck ist es der letzte Neujahrsempfang in Marsberg. Die Stadt ist schuldenfrei. Die Projekte für 2020 stehen.

Bürgermeister spricht in Marsberg von Aufwind und Aufschwung

„Unsere Kommune steht wieder positiv da. Wir sind sogar schuldenfrei.“ Diese zwei Sätze aus der Neujahrsrede von Bürgermeister Klaus Hülsenbeck lagen verheißungsvoll über dem Neujahrsempfang am Freitagabend. Zuvor hatte Marsbergs erster Bürger zur Begrüßung viele Hände im Festsaal der ehemaligen Abteikirche des Klosters Bredelar zu schütteln. Viel mehr als in den Jahren zuvor.

Für den Bürgermeister war es der letzte Empfang in dieser Position. Zur Kommunalwahl am 12. September wird er nicht mehr antreten. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Monika hieß er diesmal noch die rund 250 Gäste aus Gesellschaft, Politik, die Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, der Vereine und Verbände und der Stadtverwaltung „herzlichst zur ersten Begegnung im neuen Jahr und zu einem ersten Gedankenaustausch über die nahe Zukunft unserer Stadt willkommen“.

Bürgermeister dankt für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Seine Dankesworte richtete er in erster Linie an die vielen Ehrenamtlichen und die Mitarbeiter im Rathaus „für Ihren Einsatz und Ihr Engagement“ und setzt „weiterhin auf vertrauensvolle Zusammenarbeit“. In vielerlei Hinsicht sei 2019 ein erfreuliches Jahr gewesen, fand Hülsenbeck: „Wir haben Aufwind und Aufschwung gespürt.“ Mit Blick auf das Ende des Stärkungspaktes 2021 sei einiges bewegt und seien zukunftsweisende Projekte auf den Weg gebracht worden.

Rechnerisch schuldenfrei

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, vergleichbar mit einem Girokonto, sind abgebaut. Im langfristigen Bereich liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 100 Euro. Hülsenbeck: „Verrechnet mit den vorhandenen liquiden Mitteln sind wir sogar schuldenfrei.“ Das gelte auch für die mittelfristige Finanzplanung, die bis 2023 schwarze Zahlen ausweise.

Beim Blick in die Zukunft sagte er zu, dass die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in den Schulen unterstützt von der Förderprogrammen fortgesetzt werden. Zur Stärkung des Schulstandortes Marsberg gebe es jetzt auch einen regelmäßigen Austausch zwischen den Schulleitungen der weiterführenden Schulen, der Politik und der Verwaltung. Der Grundschulbereich wird folgen.

Neubau der Polizeiwache in Marsberg

Das Heimatmusem der Stadt Marsberg in Obermarsberg soll ausgebaut und erweitert werden. Ebenso wird für die Polizei in Marsberg eine neue Wache gebaut. Hülsenbeck: „Damit ist der Standort gesichert.“ Den LWL nannte er für Marsberg unverzichtbar. Die „vielen guten Ausbildungs- und Arbeitsplätze sichern unserer Stadt zusammen mit den Patienten eine hohe Kaufkraft und bilden die Basis für die Sicherung unseres St.-Marien-Hospitals und die Geschäftswelt.“

Hülsenbeck rief auf, dem Gewerbeverein mit seinem neuen, jungen Vorsitzenden David Wegener, „im Sinne unserer Stadt zu unterstützten“, bei der sich verändernden medienübergreifenden Welt des Einkaufens. „Gemeinsam wird in den nächsten Jahren noch viel zu erledigen sein.“

In 2019 wurden in Marsberg 76 Jungen und 62 Mädchen geboren. Mit den 138 Kindern dürfte die Zukunft der drei Grundschulen und der zwei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet vorerst gesichert sein, rechnet Bürgermeister Hülsenbeck vor. Tradition beim Neujahrsempfang ist der Besuch der Sternsinger. Dieses Jahr sammelten sie unter den Gästen 760 Euro. Die Big-Band des Musikvereins Marsberg unter Leitung von Peter Stoiber bot die musikalische Umrahmung.

An den internationalen Hansetagen Anfang Juni in Brilon will auch die Stadt Marsberg mit einem Stand präsent sein, um touristische Werbung zu machen.

Lebensqualität verbessern und Zugehörigkeit schaffen

Die Lebensqualität weiter zu verbessern, aber auch die Qualitäten der Stadt hervorzuheben, „muss uns allen ein zentrales Anliegen sein“, so der Bürgermeister weiter. Nur so sei Zugehörigkeit zu schaffen und „nur so können wir im Wettbewerb der Kommunen punkten.“

Unter den vielen Gästen des Neujahrsempfangs der Stadt Marsberg begrüßte Bürgermeister Klaus Hülsenbeck (li.) auch den stellvertretenden Hausoberen des Marien-Hospitals, Heinrich Lake. Foto: Annette Dülme

Rat und Verwaltung wollen ihren Weg konsequent fortsetzen, die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Damit alteingesessenen Bürgern gute Angebote gemacht werden und insbesondere junge Familien angezogen werden können, ebenso Investoren und Unternehmen. Ein Schritt soll das 3,5-Mio.-Projekt „Marsberg in Bewegung“ sein: mit Instandsetzung des Hallenbades der Sportanlagen und der Dreifachtunhalle und dem Umbau der gelben Schule für Archiv und Stadtbücherei. 90 Prozent Förderung winken.

Westheim II ist vermarktet, Westheim III ist in Arbeit

Das Industriegebiet Westheim II ist archäologisch abgearbeitet. Die gesamte Fläche von rund 90.000 Quadratmetern ist fest zugesagt bzw. schon verkauft. Verwaltungsintern laufen schon die Arbeiten von Westheim III. Hier gibt es eine konkrete Anfrage für weitere 30.000 Quadratmeter.

Im Bereich Bahnhof/Bahnhofsumfeld hat der Nahverkehr Westfalen Lippe eine Vorstudie im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau des Bahnhofs Marsberg in Auftrag gegeben. Eine sichere Bahnsteiggestaltung gehört dazu, auch ein zentraler Omnisbusbahnhof mit Schutzdach für Bus- und Bahnnutzer.

Golfleben in Westheim

Als ein großes Thema in 2020 nannte Hülsenbeck, das Projekt „Golfleben“ in Westheim mit Ferienhaussiedlung. Im Frühjahr soll es eine Info-Veranstaltung mit dem Architekten aus München geben.