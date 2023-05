Bürgermeister Thomas Schröder: „Marsberg steht gut da“

Marsberg. Zum Jahresempfang der Stadt Marsberg mit vielen Gästen stellt Bürgermeister Schröder die Menschen in den Fokus, die Besonderes geleistet haben.

„Marsberg steht gut da“, sagte Marsbergs Bürgermeister Thomas Schröder zu Beginn seiner Ansprache zum Jahresempfang. Zum ersten Mal fand der Neujahrsempfang der Stadt Marsberg als Jahresempfang statt. Und zum ersten Mal hatte Bürgermeister Thomas Schröder dazu am Sonntagvormittag eingeladen, obwohl er schon zweieinhalb Jahre in Amt und Würden ist. Schuld ist die Pandemie und die vielen aktuellen Krisen, wie er ausführte. Auch zum ersten Mal fand er in der gläsernen Ausstellungshalle im Kloster Bredelar statt.

Gekommen waren wieder die Ratsmitglieder, die Ortsbürgermeisterinnen und -bürgermeister, die Mitglieder des Kreistages, MDL Matthias Kerkhoff und Staatssekretär a. D. Karl-Peter Brendel. Als besondere Gäste begrüßte der erste Bürger der Stadt die Vertreter der Löschgruppen und der Karnevalsvereine. Die Feuerwehrleute, weil sie gerade in jüngster Zeit gezeigt hätten, wie wichtig und unverzichtbar sie seien, mit Blick u. a. auf dem Stromausfall mit den beiden Bränden Anfang Februar. Und die Karnevalisten, weil endlich auch wieder nach Corona Karneval gefeiert werden konnte.

Besonders begrüßte Thomas Schröder auch die Gewerbetreibenden und Vereinsvertreter aus Bredelar und dem Stadtgebiet sowie Diakon Kölber aus Vertreter der Kirche. Ebenso die Vertreter der Polizei, des Forstamtes, des LWL, IHK und der Geldinstitute, als Sponsoren des Jahresempfangs.

Industrie und Handwerk

Bürgermeister Thomas Schröder im Interview mit Bleonita Sejdiu (Mitte) und Birgit Nolte. Foto: Annette Dülme

Marsberg stehe so gut da, zählte Thomas Schröder in seiner Ansprache auf, „weil wir bei knapp 20.000 Einwohnern über 7300 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verfügen, davon mit ca. 1700 ein Großteil in der Pflege.“ Weil Marsberg eine gute Mischung aus Industrie- und Handwerksbetrieben vorweisen könne, mit Weltmarktführern und so genannten Hidden Champions.

Mit vier Prozent Arbeitslosigkeit gebe es aber immer noch ausreichend offene Stellen, die leider nicht alle besetzt werden könnten, schränkte er ein. Aber auch finanziell stehe die Stadt gut da. Mit liquiden Mitteln von 32 Millionen Euro, einer Ausgleichsrücklage von 13,2 Millionen Euro, einem Eigenkapital von 56 Millionen Euro und einem Schuldenstand von nahezu Null.

Schröder: „Das wird natürlich nicht so bleiben, denn wir wollen und müssen in verschiedene Projekte investieren.“ Wie die Feuerwehr. Baugebiete in Meerhof, Essentho und Westheim werden erschlossen. Auch für die Kernstadt laufen Planungen im Bereich Bahnstraße. Im Rahmen der Standortkonzentration des LWL im Bereich Weist hat die Stadt einen Planungsauftrag zur Gestaltung des ehemaligen Marktplatzes vergeben. Um den freiwerdenden Raum des LWL an der Bredelarer Straße hat die Stadt die TH Detmold als Partner für ein gemeinsames Projekt „Marsberg A Smalltown Urban Transformation“ ins Boot geholt.

Gelungene Aufforstung im Stadtwald Marsberg

Schröder: „Durchweg positive Rückmeldungen gab es zur sehr gelungenen Renovierung unseres Hallenbades.“ Der Umbau der gelben Schule als Stadtarchiv und Bücherei soll im Spätsommer abgeschlossen sein. Schröder hob noch die großangelegte Wiederaufforstung der Waldflächen hervor und die Auszeichnung des Diemelradweges mit dem 5. Stern, die 1250-jähigen Jubiläumsfeierlichkeiten auf der Oberstadt, ober 1200 Jahre Borntosten.

Schröder: „Manchmal muss man sich auch mal selber vor Augen halten, wie vielseitig unser Städtchen mit seinen 16 Dörfern eigentlich ist und wie viele schöne Dinge wir eigentlich direkt vor der Haustür haben.“ Wie die zwei Naturparke, des Walderlebnispfad in Meerhof oder die Wanderwoche. „Lassen Sie uns also gemeinsam positiv in die Zukunft schauen und zunächst einmal innehalten“, rief er seinen Gäsen zu, bevor die stellvertretende Landrätin Hiltrud Schmidt ans Rednerpult ging. Sie betonte, dass die Entwicklung der Stadt, ob berufliche, politisch oder gesellschaftlich, in die richtige Richtung laufe und die Ehrenamtler/innen zu einer hohen Indentifikation beitragen würden.

„Wir stehen in Marsberg gut da, wegen der Menschen“

„Wir stehen in Marsberg nicht nur wegen der Zahlen und Fakten gut da, sondern vor allem auch wegen der Mensch, die für unsere Stadt und mit unserer Stadt Gutes tun“, sagte Bürgermeister Thomas Schröder. Nach seiner Begrüßungsrede zum Jahresempfang stellte er exemplarisch im persönlichen Interview einige von ihnen vor.

Wie Nora Willkeke 16-jährige Fußballerin aus Giershagen. Sie spielt bei den B-Junioren Bundesliga West/Südwest. „Was macht die Verletzung“, fragte er sie als erstes. Nächste Woche wolle sie wieder mit dem Training beginnen, antwortet sie. Dafür fährt sie immer bis nach Gütersloh. Mit ihrer Mannschaft spielt sie gegen Mönchen Gladbach, Leverkusen und Köln. Später in der Bundesliga der Frauen zu spielen, sei ihr großes Ziel.

Siegeretappe Rad-Sport-Weltelite

Bürgermeister Thomas Schröder und Gattinbegrüßen jeden Gast persönlich. Foto: Annette Dülme

Als nächstes holte der Bürgermeister Heiko Volkert aus Eslohe ans Mikro. Er ist der Geschäftsführer des SVL-Sports aus Kassel, der im vergangenen Jahr die deutsche Radrennmeisterschaft in die Region holte. Deren Wegstrecke beim Zeitfahren führte auch durch Marsberg. In diesem August wird sogar die Weltelite des Radsports durch Marsberg fahren. Die Wegstrecke führt Bad Arolsen, über Kohlgrund, Erlinghausen, Marsberg, Bredelar, Hoppecke, Brilon, Heringhausen, Meschede, Eslohe bis Winterberg. Es ist die dritte, entscheidende Etappe des Rennens. Heiko Volkert: „Das wird noch mal ein anderes Spektakel.“ Mit 15 Millionen TV-Kontakten in Europa und sieben Stunden Live-Übertragung.

Zu den „besonderes Menschen“ gehört auch Bleonita Sujdiu. Sie wurde, wie berichtet, als „Beste Bäckereifachverkäuferin Deutschlands“ ausgezeichnet. Ausgebildet wurde sie bei der Bäckerei Runte in Marsberg. In fast perfekten Deutsch erzählte sie am Mikrofon ihren Werdegang, ihre Beweggründe und Ziele. Ihre Ausbildung trat sie einen Tag nachdem sie aus dem Kosovo nach Marsberg gekommen war, an. Sie konnte kein Wort Deutsch sprechen. Ihre Eltern waren bereits hier. Um bleiben zu können, musste sie eine Ausbildung vorweisen. Jetzt möchte sie die Meisterschule besuchen und eine neue Filiale in Marsberg eröffnen. Bleonita Sejdiu:„Ich bin froh, einen kleinen Teil für das deutsche Handwerk leisten zu können, besonders für Marsberg.“ Thomas Schröder: „Ich bin sprachlos.“

Ahrtalhelfer der ersten Stunde

Auch über die Geschichte von Birgit Nolte. Als Taxifahrerin hat sie eine ältere Dame davor bewahrt, einem Trickbetrüger 8.000 Euro zu übergeben. Wie ebenfalls berichtet, hatte sie die ältere Dame dazu überreden können, anstatt das Geld von dem Geldinstitut abzuholen, zur Polizeiwache in Marsberg zu gehen. Die Betrüger hatten ihr am Telefon gesagt, beim Geldabheben solle sie sagen, sie hätte Handwerker im Haus und bräuchte deshalb das Geld. Das Handy sollte sie in der Tasche anlassen. Birgit Nolte: „Es hat mich glücklich gemacht, dass die ältere Dame ihr Geld behalten konnte, und ich den Betrug vereiteln konnte.“

Ahrtal-Helfer der ersten Stunde Peter Rosenkranz war bis jetzt mit Hilfstransporten 21 Mal im Ahrtal, hat dort selbst mit angepackt und aufbauen geholfen. Gemeinsam mit Michaela Linnemann und einer Marsberger Facebook-Gruppe hat er Hilfsgüter jeglicher Art dorthin gebracht und verteilt. Nächste Woche fährt er wieder dorthin und wird eine Pelletheizung einbauen. „Danke Marsberg für die hohe Spendenbereitschaft“, so Peter Rosenkranz und Michaela Linnemann.

