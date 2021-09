Bundestagswahl: Merz und Wiese adressieren Wähler im HSK

Friedrich Merz und Matthias Kerkhoff am Abend der Bundestagswahl im Hochsauerlandkreis In der Hand hält Friedrich Merz die Arbeitshandschuhe, die er als Geschenk erhalten hat. Nur wenig später meldet er sich via Twitter bei den Wählern.

Hochsauerlandkreis. Via Twitter melden sich Bundestagskandidaten Friedrich Merz (CDU) und Dirk Wiese (SPD) zum ersten Mal nach der Bundestagswahl. Was sie nun sagen:

Die Bundestagswahl ist vorüber, aber die Aufarbeitung der Wahlergebnisse wird besonders die CDUrund um den Bundestagskandidaten Friedrich Merz vor Herausforderungen stellen. Zwar holt er das Direktmandat für den HSK, seine Partei verliert aber in allen Wahlbezirken massiv Zustimmung. Dirk Wiese dagegen kann sich über Zugewinn an Stimmen für die SPD freuen. Noch am Wahlabend posten sie erste Statements via Social Media.

Friedrich Merz bedankt sich beim HSK – und hält sich zur Regierungsbildung zurück

Friedrich Merz wendet sich mit einem Videostatement an die Wähler: „Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung und die Wahl, ich nehme das Mandat mit Freude an. Es ist ein Arbeitsauftrag, nicht nur für diejenigen die mich gewählt haben, sondern für den ganzen Hochsauerlandkreis.“ Dabei hält er ein Geschenk hoch. „Diese Arbeitshandschuhe habe ich von Matthias Kerkhoff bekommen, die packe ich morgen aus und ziehe sie an und kümmere mich um die Belange und Interessen der Region.“ Was die Regierungsbildung angeht, äußert er sich weniger klar definiert. „Dann geht es irgendwann nach Berlin. Wir schauen dann weiter ob wir eine Regierung bilden können. Wie auch immer, meine Arbeit für das Sauerland steht und ich bedanke mich für das Vertrauen.“

Bundestagswahl: Dirk Wiese bedankt sich für über 50.000 Stimmen im HSK

Lesen Sie auch: Friedrich Merz holt Direktmandat – „Ist ein schwacher Trost“

Lesen Sie auch: Bundestagswahl im HSK: Dirk Wiese zum Triumph im Sauerland

Dirk Wiese postet via Instagram seinen Dank. „Herzlichen Dank für über 50.000 Erststimmen im Sauerland! Als Wahlsieger werden wir nun schnell in die Gespräche über eine künftige Regierung gehen, denn das Wahlergebnis macht klar – die Bürgerinnen und Bürger wollen Olaf Scholz als Bundeskanzler.“ Er freue sich sehr über seine Wiederwahl. „Jetzt beginnt die Arbeit - fürs Sauerland, Südwestfalen und für den Bund.“

Bundestagswahl 2021 in Altkreis Brilon

Lesen Sie auch:Sauerland-Wahlkrimi: Was wird aus Merz und Ziemiak?

Lesen Sie auch:Prognose: Die wahrscheinlichsten Sieger in Ihrem Wahlkreis

„Allen Wählerinnen und Wählern im Hochsauerlandkreis gilt mein herzlicher Dank für das entgegengebrachte Vertrauen“, schreibt FDP-Kandidat Carlo Cronenberg via Instagram. „Mich freut es sehr, dass mit Friedrich Merz und Dirk Wiese zwei weitere Kandidaten aus dem Sauerland in den nächsten Bundestag einziehen werden. Meine herzlichen Glückwünsche gehen somit auch an sie!“ Dass er in seinem Wahlkreis erneut ein zweistelliges Ergebnis einfahren konnte, sei ebenfalls historisch. „An dieser Stelle möchte ich den FDP-Ortsverbänden, meinem Wahlkampfteam und insbesondere meinem Wahlkampfleiter Friedhelm Walter danken. Durch sie habe ich in den vergangenen Wochen einen enormen Rückenwind erfahren, ohne den ein solches Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon