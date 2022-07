Bunter Sauerland-Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Da geht was: Der Sommer bietet in den nächsten Tagen einen bunten Mix - aber auch für einen freibadbesuch könnten die Temperaturen reichen.

Hochsauerland. Es bleibt wechselhaft, aber keinesfalls unfreundlich im Sauerland: Wo es heiß wird, wo es regnet: So wird das erste Sommer-Wochenende im August!

Der Sauerländer Sommer geht mit einer leicht wechselhaften, aber auf keinen Fall unfreundlichen Phase weiter. so ist die Schauergefahr am Freitag zeitweise erhöht, die Temperaturen liegen aber trotzdem recht hoch. Das Wochenende verläuft überwiegend trocken mit Sonne und Wolken, bevor am Montag wieder etwas häufiger Schauer möglich sind.

Das Wetter auf dem Berg

Zu warm, zu sonnig, zu trocken: Es ist mehr oder weniger sicher, dass der Juli in dieser Form ausfallen wird und sich damit dem vorherigen Juni anschließt. So zieht sich das Muster dieses Sommers bis ins letzte Drittel weiter fort und mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass zumindest auch die erste Hälfte des Augusts einen überwiegend sommerlichen Charakter haben wird. Rund um das nun anstehende Wochenende es ist zwar nicht durchweg freundlich, trotzdem darf man sich auf längere sonnige Phasen und auch T-shirt-taugliche Temperaturen einstellen. Eine wechselhafte Ausnahme stellt dabei vor allem der Freitag dar, an welchem uns ein sogenanntes Höhentief überquert und einige Schauer oder sogar kurze Gewitter bringen kann. Diese lassen im Laufe des Nachmittags und frühen abends wiederum nach und der Samstag zeigt sich weitgehend trocken bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Dazu werden Höchsttemperaturen von meist 19 - 21 Grad erreicht, zum Sonntag steigen die Höchstwerte noch ein wenig weiter. Dazu ist es teilweise wolkig mit aber wiederum längeren sonnigen Abschnitten. Zum Start in die neue Woche steigt die Schauergefahr nochmal etwas an, die Temperaturen bleiben aber sommerlich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der hohe Norden Europas erlebt in diesem Jahr einen eher wechselhaften Sommer mit nur wenigen wirklichen Warmphasen. Grund hierfür ist, dass sich die kühle Luft vom Atlantik meist nur hier oben im Norden aufhält und es kaum schafft weiter bis zum europäischen Kontinent oder sogar bis nach Südeuropa vorzudringen. Hier dagegen liegt schon seit Ende Mai mit wenigen Ausnahmen sehr heiße Luft, die immer wieder Hitzewerte in der Nähe der Rekorde produzierte. Teilweise konnte diese Hitze bis zu uns vordringen und Temperaturen weit über der 30 Grad-Marke bringen. Für die kommenden Tage sind solche Spitzen zunächst nicht zu erwarten. Wir liegen in mäßig warmer Luft, welche auch teilweise etwas feuchter ist und besonders am Freitag und dann wieder zum Montag auch einige Schauer oder Gewitter produziert. Die dabei fallenden Regenmengen sind aber nur sehr örtlich begrenzt etwas größer, so dass die Trockenheit insgesamt weiter geht. Am Wochenende selbst ist die Schauerwahrscheinlichkeit gering, durchweg sonnig wird es aber auch nicht. Meist erleben wir den klassischen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen oftmals um 23 Grad, zum Sonntag ist es etwas wärmer als am Samstag.

Das Wetter für den Nordkreis

Eine klassische Folge einer sommerlichen Großwetterlage über Europa ist die Ausbreitung von Waldbränden, welche im Mittelmeerraum zumindest in einem gewissen Maße normal sind. In diesem Jahr erreichen sie aber vor allem in Spanien und Frankreich Ausmaße, die seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet wurden. in den vergangenen Tagen wurden diese Waldbrände auch weiter im Norden registriert, so auch an der Ostgrenze Deutschlands, wo Feuerwehrleute seit vergangener Woche um die Eindämmung dieser Feuer kämpfen. So hat es bei uns seit Wochen keine flächendeckenden Regenfälle mehr gegeben, welche mal verbreitet und für längere Zeit für eine deutliche Abschwächung der Waldbrandgefahr sorgen könnten. Meist handelte es sich nur um Schauer und Gewitter, die lediglich gebietsweise für eine Durchfeuchtung des Oberbodens sorgten. Auch bei uns ist die Waldbrandgefahr weiter erhöht, wenn auch nicht ganz so hoch wie im Osten Deutschlands und sie wird auch hoch bleiben. In den kommenden Tagen regnet es nur selten mal etwas mehr, dies ist vor allem am Freitag der Fall. Im Tagesverlauf zeigt sich aber auch wieder häufiger die Sonne. Das Wochenende verläuft meist freundlich, bei Höchstwerten um 23 Grad zum Montag ist es vorübergehend wieder etwas wechselhafter mit steigender Schauerwahrscheinlichkeit.

Trend

Der sommerliche Charakter in unserer Wetterlage bleibt auch in der kommenden Woche eindeutig erhalten und er steigert sich sogar noch mal. Ab Dienstag bis zum Donnerstag erleben wir eine neue Hochsommerphase, die in den Tälern wieder Höchstwerte von über 30 Grad produziert. Ab Freitag voraussichtlich kühler. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

