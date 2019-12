Brilon. Der Konzern, der europaweit rund 1400 Filialen betreibt, strukturiert sein Deutschlandgeschäft um. 2011 zog C & A in Brilon in die Bahnhofstraße

C & A nimmt zum Standort Brilon Stellung

Für den Standort Brilon plant C & A „derzeit keine Veränderungen“. Das teilte der Modekonzern auf Anfrage der WP mit. Am Mittwoch war durch einen Bericht des Manager Magazins bekannt geworden, dass der Konzern im Rahmen eines groß angelegten Restrukturierungsprogramms in den kommenden Jahren rund 100 seiner 450 Filialen in Deutschland aufgeben wolle. Diese Zahl, so die C & A-Pressestelle weiter, sei „reine Spekulation“.

Filialnetz werde „ständig überprüft“

Richtig sei, dass Anfang kommenden Jahres bundesweit vier Standorte geschlossen werden, darunter als einziger in NRW Witten. „Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen über Standortschließungen sowie Modernisierungen und Neueröffnungen“, so der Konzern weiter in seiner Antwort auf die WP-Anfrage.

Altkreis Brilon Sieben Jahre in Marsberg In Marsberg hatte C & A im Jahr 2009 im Kaufhaus Henke in der Hauptstraße eine Filiale eingerichtet. Die war im Sommer 2016 wieder geschlossen worden.

Wie das Manager Magazin berichtete, führe der Modekonzern derzeit Gespräche mit den Eigentümern der angepachteten Immobilien über eine Senkung der Mietpreise.

Umzug in die Bahnhofstraße

Im Jahr 2011 war C & A vom Marktplatz ins Erdgeschoss des Woolworth-Kaufhauses in der Fußgängerzone gezogen. Am Marktplatz hatte das Unternehmen einen Kids Store betrieben, an der neuen Adresse richtete es auf einer Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratametern ein Vollsortiment ein. Gewerbevereins-Vorsitzender Christian Leisse, selbst Inhaber eines Modefachgeschäftes, hatte damals die Sogwirkung der Marke auf die ganze Fußgängerzone betont.

Informationen über die jetzt bekannt gewordenen C & A-Pläne haben weder er noch Wirtschaftsförderer Oliver Dülme. Ein Weggang wäre ihrer Ansicht nach jedoch fatal.