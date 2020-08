Zum Start im Café Extrablatt in Winterberg werden die Gäste mit Luftballon-Girlanden willkommen geheißen.

Gastronomie Café Extrablatt im Einkaufszentrum in Winterberg öffnet

Winterberg. Am Donnerstagmorgen gingen die Türen auf. Der Einzug des Café Extrablatt ist nur ein Teil der Umgestaltung des Einkaufszentrums in Winterberg.

Seit dem späten Winter hatte die Baustelle mitten in der Innenstadt die Blicke der Passanten angezogen – am Donnerstagmorgen hat das Café Extrablatt im Einkaufszentrum an der Unteren Pforte eröffnet.

War in den vergangenen Tagen noch intensiv gearbeitet worden, hing pünktlich zur Eröffnung eine Luftballongirlande über dem Eingang und alles war bereit. Im großen Außenbereich, in dem unter anderem feste Regen-/Sonnenschirme installiert worden sind, standen am kühlen Morgen auch Fleecedecken für die ersten Besucher bereit.

Gastrokette mit über 90 Standorten

Das barrierefrei gestaltete Café belegt die komplette linke Erdgeschoss-Seite der kleinen Einkaufsmeile; an seiner Stelle waren zuvor ein Bistro, ein Optiker und eine Buchhandlung zu finden gewesen. Der Einzug der Gastrokette Extrablatt, die bundesweit rund 90 Standorte, dazu vier weitere in Marokko und Südafrika, betreibt, ist nur ein Teil der Umgestaltung des Einkaufszentrums und seiner Umgebung (die WP berichtete).