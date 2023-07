Caritas Seniorenzentrum: Kai Pöttgen übernimmt die Leitung

Brilon. Er hat in Brilon die Nachfolge von Annette Thamm angetreten. Für das Seniorenheim hat er große Pläne.

Ein vertrautes Gesicht in neuer Position: Kai Pöttgen leitet jetzt das Caritas-Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon. Zuvor arbeitete der Arnsberger seit Februar 2013 als Pflegedienstleitung in der Einrichtung. Der 45-jährige gelernte Altenpfleger tritt die Nachfolge von Annette Thamm an.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund skizzierte in seiner Rede das facettenreiche Anforderungsprofil einer Einrichtungsleitung und richtete danach den Fokus auf das Thema Mut zur Verantwortung in Zeiten von Krisen und Veränderungen. „Haben Sie den Mut, Veränderungen anzugehen. Haben Sie den Mut, Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige an diesen Prozessen zu beteiligen.“ Das Caritas-Seniorenzentrum St. Engelbert versteht sich als Zentrum im St.-Engelbert-Quartier.

Lesen Sie auch:Fatale Statistik: Winterberg mit verheerender Unfallquote

„Als Zentrumsleitung gehört auch der Blick auf das ehrenamtliche Engagement dazu“, sagte Kai Pöttgen, in dessen Verantwortungsbereich auch die 63 vollstationären Plätze, das Essen auf Rädern und die hauseigene Wäscherei liegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon