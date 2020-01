CDU Hallenberg regelt die Kronauge-Nachfolge

Matthias Stappert ist Bürgermeisterkandidat der CDU Hallenberg. Der Stadtverband hat sich in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig für den 50 Jahre alten, ehemaligen Allgemeinen Vertreter von Bürgermeister Michael Kronauge ausgesprochen. Die formelle Nominierung erfolgt bei der Stadtverbandsversammlung Ende März, bei der auch die anderen Kandidaten aufgestellt werden.

Bürgermeisterkandidat der CDU Hallenberg: Matthias Stappert aus Elleringhausen Foto: Privat

Stappert stammt aus Brilon und lebt in Elleringhausen. Er ist Diplom-Verwaltungswirt und hat einen akademischen Abschluss in Betriebswirtschaft. Von Februar 2001 bis November 2013 war Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Hallenberg.

Bürgermeister in Vöhl

In dieser Zeit war er als stellvertretender Verwaltungschef insbesondere für die Bereiche Städtebauförderung, Europäisches Förderprogramm Leader, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Schulverwaltung und Denkmalschutz zuständig.

Von Dezember 2013 bis zur Kommunalwahl in Hessen Ende November 2019 war Stappert Bürgermeister der Nationalparkgemeinde Vöhl. Bereits Ende 2018 hatte er erklärt, dort für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen: „Ich bin als Bürgermeister angetreten und war Konkursverwalter und Altlastenbeseitiger,“ kritisierte er damals die seiner Ansicht nach fehlende Mitwirkungsbereitschaft aus der Politik und persönliche Verunglimpfungen.

Bereits 19 Jahre Führungsverantwortung

„Mit Matthias Stappert ist ein Kandidat für das Bürgermeisteramt gefunden worden, der neben einer fundierten verwaltungswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung fast 30 Jahre Erfahrung insbesondere in kleinen Kommunalverwaltungen, davon 19 Jahre Führungserfahrung, mitbringt“, so die CDU Hallenberg in einer Pressemitteilung.

Stappert kenne die Stadt Hallenberg, ihre Ortsteile und ihre Menschen. Als Bürgermeister in Vöhl habe er bewiesen, dass er eine Verwaltung leiten und Zukunftsprojekte anstoßen und umsetzen könne, so die Meinung des Stadtverbandsvorstandes.

Der jetzige Amtsinhaber Bürgermeister Michael Kronauge hatte erklärt, dass er nach über 25 Jahren bei der Kommunalwahl im Herbst nicht mehr antritt.