Chancen für Unternehmer: Olsberg erschließt Gewerbegebiet

Bigge/Gevelinghausen. Olsberg hat mit dem Spatenstich für das Gewerbegebiet Hohler Morgen einen wichtigen Schritt getan. So geht es nun weiter.

Ein wichtiger Schritt für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt Olsberg – und eine Chance für alle, die ihre unternehmerischen Ideen in die Tat umsetzen wollen: Ein gemeinsamer Spatenstich bildete jetzt den offiziellen Auftakt für die Erweiterung des Gewerbegebietes Hohler Morgen in Bigge und Gevelinghausen.

In den kommenden Monaten soll das rund 4,9 Hektar große Areal für seine künftige Nutzung erschlossen werden. Abzüglich des Straßenbaus verbleiben rund 4 Hektar Fläche für neue Betriebe und Unternehmen. Das Besondere: „Wir gehen sofort auf die Größe der künftigen Firmenflächen ein“, kündigt Bürgermeister Wolfgang Fischer an – je nach Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer können direkt Grundstücke in einer Größe von 3000 bis 8000 Quadratmetern terrassiert werden. Das Ziel: Die Bodenmassen, die bewegt werden müssen, sollen so zu wirtschaftlichen Bedingungen in dem Gebiet verbleiben können. Lediglich ein Teil des Bodens soll für den Bau des geplanten Bikeparks in der Ramecke genutzt werden.

Abschluss der Tiefbauarbeiten im Frühjahr

Gemeinsam mit Vertretern der im Rat der Stadt Olsberg vertretenen Fraktionen und dem bauausführenden Unternehmen Franz Trippe GmbH, Bigges Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Fischer und dem Team des Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung gab Bürgermeister Wolfgang Fischer den offiziellen Startschuss für die Erschließung der neuen Gewerbeflächen. Bis zum kommenden Frühsommer sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein, so dass sich dann die ersten Firmen auf den „Logenplätzen“ ansiedeln können.

„Bei den neuen Gewerbeflächen handelt es sich um Grundstücke in unmittelbarer Nähe des Autobahnanschlusses Olsberg an die A 46 bzw. an die Umgehungsstraße Olsberg in Richtung Süden“, erläutert Thomas Rösen, stv. Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung. Zudem verfügt das bestehende Gewerbegebiet schon jetzt über gute Internetanschlüsse, die in Kürze noch leistungsfähiger werden.

Der Rat hat Leitlinien für die Zuteilung der Gewerbegrundstücke beschlossen. So sollen beispielsweise keine Gewerbeflächen an Betriebe mit großem Flächenbedarf vergeben werden, die dann aber nur sehr wenige Arbeitsplätze schaffen. Auch ökologische und Nachhaltigkeitsüberlegungen werden in den Leitlinien eine wichtige Rolle spielen. Für Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in der Erweiterung des Gewerbegebiets Hohler Morgen haben, ist Thomas Rösen (thomas.roesen@olsberg.de oder 02962/982253) Ansprechpartner.

