Cheatday-Streetfood-Festival Winterberg: Detail zum Programm

Winterberg. Nach mehreren Anläufen veranstaltet das Eventwerk Lippstadt jetzt erstmals in Winterberg ein Cheatday-Streetfood-Festival. Was dort geboten wird:

Nach Herzenslust schlemmen und genießen, das ist an diesem Wochenende auf dem Marktplatz in Winterberg angesagt. Dort findet zum ersten Mal von Freitag bis Sonntag das „Cheatday Streetfood-Festival“ statt, das vom „Eventwerk“ Lippstadt veranstaltet wird. Schon mehrmals war das Event geplant, aber dann verschoben worden.

Geschmacksvielfalt

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Cheatday endlich auch in Winterberg zu Gast sein zu dürfen“, sagt Veranstalter Marc Fox vom Eventwerk Lippstadt. Er verspricht: „Es ist eine großartige Gelegenheit, verschiedene Geschmacksrichtungen zu entdecken, lokale Köstlichkeiten zu genießen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.“ Vom 20. bis 22. Oktober wird es, so der Veranstalter „eine Vielfalt an köstlichen Gerichten geben“, die von 15 Foodtrucks und Gourmet-Ständen präsentiert werden.

Internationale kulinarische Leckereien

Marc Fox erklärt, dass es dementsprechend eine sehr große Bandbreite an internationalen kulinarischen Leckereien geben soll, die Palette reicht „von exotischen Gewürzen bis hin zu vertrauten Aromen.“ Neben den typischen Streetfood-Klassikern wie Pommes und Burger soll es auch vegetarische Gerichte und süße Angebote geben, wie zum Beispiel Kartoffelwaffel mit Pastrami, mexikanische Tacos, Fried Chicken, kanadische Poutine, Corndogs, ungarische Langos, spanische Churros und griechische Loukoumades. Neben dem Essen gibt es auch Live-Musik und Unterhaltung. Freitag und Samstag treten jeweils ab 18 Uhr die Bands „Stefan Stefan“ sowie „Nico Domme“ auf.

Das steckt hinter dem „Schummeltag“

Das Event-Werk Lippstadt hat bereits ähnliche Events in anderen Sauerländer Städten wie Brilon, Arnsberg und Meschede veranstaltet und möchte den Markt künftig auch in Winterberg etablieren, so Geschäftsführer Marc Fox. Pro Jahr bietet der Veranstalter rund 30 Cheatday-Veranstaltungen an. Der Begriff „Cheat Day“ stammt übrigens aus der Fitness-Bewegung. Hintergrund ist, dass viele Diäten einen Tag in der Woche vorsehen, an dem alles erlaubt ist, sozusagen ein „Schummeltag“. Das heißt: Das Kalorienzählen sollte man bei einer solchen Veranstaltung vorübergehend mal vergessen.

Das Cheatday Streetfood-Festival findet vom kommenden Freitag bis Sonntag statt. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Für Sitzplätze im Trockenen ist laut Veranstalter gesorgt.

