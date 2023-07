Chor aus Thülen: „Unsere Gemeinschaft macht uns aus“

Que Sera, was kann schöner sein, als das Herbstfest in Thülen mit vielen unterschiedlichen Liedvorträgen und Chören? Der GGV Thülen hat das Konzert in der Schützenhalle ebenfalls abgerundet.

Thülen. Der GGV Thülen musste schon den Jugendchor schließen, Nachwuchs zu finden ist nicht leicht. Dabei hält der Chor fest zusammen – als Einheit.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor.

Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der GGV Thülen.

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind in ihrem Verein?

Dirk Schnapp: Leider mussten wir unseren Jugendchor vor zwei Jahren schließen, seitdem sind alle Mitglieder über 39 Jahre alt.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

1896, als Männerchor gegründet, um gemeinsam zu singen, wurde unser Verein 2012 in einen gemischten Chor umgewandelt. Von 2008 bis 2021 war ein Kinder und Jugendchor angeschlossen.

Was macht Ihren Verein aus?

Der Spaß am gemeinsamen Singen und die gute Vereinsgemeinschaft macht unseren Verein aus.

Wie oft trifft sich der Verein?

Zurzeit proben wir alle zwei Wochen am Donnerstag.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Wir organisieren Proben, Stimmbildung und Fortbildunge sowie Konzerte und Ausflüge für die Mitarbeiter.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Durch den Besuch der Proben und den Auftritten bei Konzerten.

Vereinspass

Vorsitzender/Ansprechpartner: Dirk Schnapp

Anschrift: Bruchhausenstr. 48, 59929 Brilon-Thülen

Homepage: www.ggv-thuelen.de

E-Mail: D.schnapp@ggv-thuelen.de

Telefonnummer: 0171 2654125

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche: Dirk Schnapp

Mitgliederzahl: 20 Aktive, 75 fördernde Mitglieder

Mitgliedsbeitrag: 20 Euro pro Jahr aktiv, 10 Euro pro Jahr fördernd

