Christliches Leitbild prägt die Marienschule Brilon

Brilon. Welche ist die richtige für mein Kind? Im Schulcheck stellen sich die Schulen im Altkreis Brilon vor. Jetzt: Die Marienschule in Brilon.

In unserem WP-Schulcheck stellen sich weiterführende Schulen im Altkreis Brilon vor. Dazu wurden von den Schulen Angaben zu Daten, Profilen, Schwerpunkten und digitalen Möglichkeiten gemacht, um den Eltern der künftigen Fünftklässler aus Brilon, Olsberg, Winterberg, Hallenberg, Medebach und Marsberg einen ersten Eindruck zu vermitteln und als Entscheidungshilfe zu dienen. Denn: Welche ist die richtige Schule für das eigene Kind? Heute: Marienschule Brilon

1. Was macht Sie besonders stolz, wenn Sie auf Ihre Schule blicken?

Wir sind eine der wenigen verbliebenen Realschulen im Hochsauerlandkreis und nehmen einen wichtigen Platz in der Schullandschaft ein. Ausbildungsbetriebe und weiterführende Schulen bestätigen uns immer wieder, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler gut auf das Leben nach der Marienschule vorbereiten. Unser Umgang ist von gegenseitigem Respekt geprägt und es gelingt uns, dass alle miteinander und füreinander daran arbeiten, die Marienschule zu einer Schule zu machen, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt, die Talente fördert, die Sorgen und Probleme ernst nimmt und sich immer wieder neu um die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler kümmert. Wir tun das aus unserem Selbstverständnis heraus, als katholische Schule unseren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Christ sein auch heute noch ein durchaus bereicherndes und tragfähiges Lebensmodell sein kann.

2. Welche Werte möchten Sie Schülerinnen und Schülern vor allem vermitteln

„Wenn wir durch die Marienschule gehen, werden wir ausnahmslos von allen Schülerinnen und Schülern gegrüßt, obwohl die uns gar nicht kennen“, sagten begeistert die beiden Prüfer der Qualitätsanalyse im vergangenen Herbst. Und das ist an der Marienschule ein Ausdruck des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung. Die Schülerinnen und Schüler erfahren vor allem, dass sie bei uns ernst genommen werden. Gemäß dem Leitbild für Schulen des Erzbistums sehen wir den Menschen als Ebenbild Gottes. Auf dieses Leitbild bezieht sich auch der Schulkodex, auf den sich die Schulgemeinschaft geeinigt hat, und der von Lehrkräften, Schülern und Eltern entwickelt wurde um sich auf akzeptierte Umgangsformen an der Marienschule zu einigen.

3. Beschreiben Sie das Lernkonzept, das an ihrer Schule verfolgt wird.

„Wir nehmen die Kinder an die Hand“ – so lässt sich unser Lernkonzept am ehesten beschreiben. Durch ein abgestimmtes Konzept werden Lern- und Arbeitsmethoden systematisch von Beginn an eingeführt. Dabei spielen auch Heftführung und Ordnung eine große Rolle. Regelmäßige Hausaufgaben dienen bei uns der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Behutsam werden unsere Schülerinnen und Schüler zu immer mehr Eigenverantwortung begleitet, die sie beispielsweise in Projekten unter Beweis stellen müssen. So spielen bei uns auch alternative Formen der Leistungsbewertung eine immer größere Rolle. Mündliche Prüfungen in den Fremdsprachen sind genauso selbstverständlich wie alternative Formen der Leistungsbewertung. Statt die Leistung in einer einzigen Klassenarbeit zu bewerten, fließen in der Projektarbeit auch die für das 21. Jahrhundert als Schlüsselkompetenzen bezeichneten 4 K‘s: Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken in die Bewertung ein.

Die Marienschule Brilon: Hier lernen derzeit 545 Schülerinnen und Schüler. Foto: Martin Wieseler/Marienschule Brilon / Schule

Name der Schule: Marienschule Brilon

Homepage: www.marienschule-brilon.de

Motto: Nur jemandem, der Kinder liebt, sollte man sie anvertrauen. (Pauline von Mallinckrodt)

Schulleiter: Jürgen Mehler

Schülerzahl: 545

Anzahl Lehrer: 30

Referendare: -

Zahl der Klassen in Sekundarstufe I: 18 (3-zügig)

Schulbeginn: 7:35 Uhr

Betreuung und Verpflegung: Die Betreuung ist möglich bis 14:45 Uhr durch Fachkräfte des BDKJ. In der Cafeteria gibt es frisch zubereitete Speisen und Snacks zu vertretbaren Preisen.

Was passiert im Fall des Unterrichtsausfalls: Bei Ausfall von Lehrkräften wird versucht, die Stunden durch Lehrkräfte zu vertreten, die entweder in der Klasse oder das Fach unterrichten. In der Regel stellt die fehlende Lehrkraft Aufgaben zur Verfügung. Unterrichtsausfall versuchen wir vor allem in den jüngeren Jahrgangsstufen zu vermeiden.

Individuelle Förderung: In den Jahrgangsstufen 5 und 6 richten wir Förderkurse in den Bereichen Lesen, Rechtschreiben, Mathematik und Englisch ein. In der Hausaufgabenbetreuung zwischen 13 und 14 Uhr stehen ältere Schülerinnen und Schüler für individuelle Hilfestellungen zur Verfügung.

Sprachen: Englisch (ab Klasse 5), Französisch (ab Klasse 7), Spanisch (als AG ab Klasse 9)

AGs: In der Jahrgangsstufe 5: Lese-AG, Schulchor

Schüleraustausch: drei Begegnungen pro Schuljahr für die Französischschüler der Jahrgangsstufen 7-10 mit Schülerinnen und Schülern des Collège Notre-Dame in Brilons Partnerstadt Hesdin/Nordfrankreich

Schwerpunkte/Profile: Ausgestattet mit modernen Medien haben wir den Anspruch, unseren Schülerinnen und Schülern hoch qualifizierten, zeitgemäßen Unterricht zu bieten, der sie auf dem Weg zur Fachoberschulreife (Mittlere Reife) zu selbstständigen und mündigen jungen Menschen macht.

Als Schule des Erzbistums Paderborn füllen wir den Begriff „katholische Schule“ in vielen Facetten mit Leben. Sichtbar bildet sich das Kirchenjahr in Gottesdiensten, gemeinsamen Gebeten, Schulwallfahrten uvm. ab. Tatsächlich werden christliche Werte auch beispielsweise durch den Umgang miteinander, die Bewahrung der Schöpfung, die Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen, die Begegnung mit und in anderen Ländern erfahrbar.

Ausstattung in Digitalisierung: Das Erzbistum als Schulträger koordiniert den Einsatz der vielfältigen Fördermöglichkeiten, um die Digitalisierung der erzbischöflichen Schulen auf einem hohen Niveau zu halten. Alle Klassenräume sind mit Beamern oder Displays ausgestattet. Rund 100 iPads werden im Unterricht dank der stabilen und leistungsfähigen WLAN-Struktur vielfältig genutzt. In zwei Computerräumen findet Informatikunterricht statt. Das Schulportal, eine Internetplattform, ermöglicht das effektive, gemeinsame Arbeiten auch in Zeiten des Unterrichtens auf Distanz. Die Einrichtung von iPad-Klassen, in denen die Schülerinnen und Schüler mit einem eigenen iPad lernen und arbeiten, planen wir ab Jahrgangsstufe 8 ab dem Schuljahr 2025/2026. Vorbereitet wird dies durch umfangreiche didaktische Vorüberlegungen, denn „nur als Heft- und Bücherersatz“ sind iPads nachweislich nicht lernförderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon