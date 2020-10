Kino in Brilon

Kino in Brilon Cineplex in Brilon: Der Eröffnungstermin für das Kino steht

Brilon. Nach langem Bau ist das Kino in Brilon nun fertiggestellt. Der Eröffnungstermin wurde nun bekannt gegeben. Hier noch einmal die Fakten:

Cineplex hat nun den finalen Eröffnungstermin für das Kino in Brilon bekannt gegeben. Am 21. Oktober sollen die Türen sich zum ersten Mal öffnen. Karten können schon ab dem 20. Oktober unter der Website des Kinos vorbestellt werden. Till Schweigers Roadmovie „Gott, du kannst ein Arsch sein“ gehört zum Opening-Programm des Cineplex-Kinos in Brilon.

Die Säle sind bis auf Kleinigkeiten fertig. Jeder soll ein anderes Ambiente haben. In jedem kann per Licht- und Farbsteuerung die Atmosphäre verändert werden.

Die Besucher erwartet Sitzkomfort mit viel Beinfreiheit und Sicht auf die Leinwand. In zwei Sälen gibt es Sofas für ein Kino-Erlebnis zu Zweit. Das kostet pro Kopf einen Euro „Kuschel-Aufschlag“.

Corona-Verordnungen werden strikt eingehalten

Aufgrund der Corona-Verordnungen muss die Eröffnung im kleineren Kreis stattfinden. Es besteht beim Betreten des Kinos und des Saals Maskenpflicht, die Personalien müssen angegeben werden, ein Service-Mitarbeiter führt jeden Besuch er an seinen Platz.

Dort kann die Maske dann abgenommen werden. Auf den Laufwegen ist sie jedoch wieder aufzusetzen.

In das Briloner Cineplex wurden circa 7,2 Millionen Euro investiert. Das Kino hat in fünf Sälen insgesamt 800 Plätze. Die Leinwände sind zwischen 70 und 120 qm groß.