Corona am Gymnasium Winterberg: Erste Testergebnisse sind da

129 Schüler, Lehrer und Sportler des Olympia-Stützpunkts werden nach dem Corona-Fall einer Schülerin in Winterberg getestet. Jetzt gibt’s Befunde

Winterberg. Nach Bekanntwerden des Corona -Falls am Gymnasium Winterberg und am Olympia-Stützpunkt Winterberg sind die ersten Testergebnisse der Abstriche von Kontaktpersonen eingetroffen. „Die ersten Abstriche sind negativ“, sagte HSK-Sprecherin Carolin Fisch am Freitag der WP.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Montag sollen die restlichen Testergebnisse vorliegen. Der Hochsauerlandkreis hatte am Mittwoch mit den Testungen auf das Coronavirus begonnen. Eine Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums war positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Sie hatte am Sonntag (27. September) das positive Testergebnis erhalten.

14-tägige Quarantäne bleibt in jedem Fall bestehen

Das Fallmanagement des Gesundheitsamtes im Hochsauerlandkreis hatte daraufhin am Montag 129 Kontaktpersonen identifiziert, die in Quarantäne geschickt wurden. Dabei handelt es sich um 90 Schülerinnen und Schüler sowie neun Lehrer sowie vier Erzieher, zwölf Schüler sowie 14 Sportler und zwei Trainer am Olympia-Stützpunkt. Die positiv getestete Schülerin der Jahrgangsstufe 11 ist auch Sportlerin im Olympia-Stützpunkt.

Selbst wenn auch die weiteren Coronatests der 129 Kontaktpersonen negativ sind, bleibt die 14-tägige Quarantäne bestehen. Erst danach können die Schüler und Lehrer zurück in die Schule.

Insgesamt gibt es im HSK derzeit 21 nachweislich Infizierte mit dem Coronavirus.