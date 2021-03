Corona-Check im Altkreis Brilon: Letzte Chance zur Teilnahme

Altkreis Brilon. Wie verändert Corona unser Leben in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

. Corona prägt unseren Alltag in Brilon ebenso wie in Olsberg. Das Coronavirus nimmt seit mehr als einem Jahr Einfluss auf unser Leben in Marsberg ebenso wie in Winterberg.Covid-19 ist ein Schreckensbegriff in Hallenberg wie in Medebach. Corona hat die größte Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst.

Wie geht es Ihnen damit? Mit dem Corona-Check unserer Zeitung möchten wir das herausfinden. In allen Lokalausgaben bitten wir Leser und Nutzer unserer Online-Portale, sich an dieser großen Umfrage Corona-Check zu beteiligen.

Die Redaktion möchte wissen, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Pandemie erleben. Welche Auswirkungen hat das Virus auf Ihr Leben? Auf Ihre Familie, Ihre berufliche Situation? Was befürchten Sie für unsere Innenstädte, für die Gastronomen – für alles, was unser Leben lebenswert macht? Natürlich wollen wir auch wissen, wie zufrieden Sie mit dem Krisenmanagement sind. Bald erfahren Sie bei uns, wie die Menschen in der Region von der Pandemie betroffen sind. Bei der Auswertung steht uns ein Team von Analysten zur Seite.

Dauer der Umfrage 5 Minuten

Nach dieser Auswertung wird die WP ausführlich berichten. Es wird ein einzigartiges Bild entstehen, wie die Menschen in Brilon, in Olsberg, in Maarsberg, in Winterberg, in Medebach und in Hallenberg über die Krise denken, was sie fühlen und was sie befürchten.

Die Umfrage dauert maximal fünf Minuten! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn Genussboxen.

Zur Umfrage:

www.wp.de/corona-check