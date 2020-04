Corona: Die Nummern helfen bei Ängsten und Einsamkeit im HSK

Hochsauerlandkreis. Während Ostern sind in der Corona-Krise manche Menschen allein. Wir haben Telefonnummern für Menschen zusammen gestellt, die Hilfe brauchen.

Während der Osterfeiertage in der Corona-Krise sind viele Menschen allein Zuhause, dürfen ihre Verwandten und Angehörigen nicht besuchen und das in einer Zeit, die allgemein für Verunsicherung und Angst sorgen kann. Dirk Grajaszek, Fachbereichsleiter Beratung und Seelsorge der Diakonie Ruhr-Hellweg, die auch für den HSK zuständig ist, bestätigt, dass die Telefonseelsorge derzeit häufiger frequentiert wird. „Immer wenn Probleme da sind, die ich nicht allein lösen kann, dann sollte ich Hilfe in Anspruch nehmen“, betont er. Dazu sei besonders die Nummer der Telefonseelsorge da – auch an den Feiertagen und egal, aus welchem Ort. „Auch Menschen aus Krankenhäusern oder Altenheimen können bei uns anrufen, um ihre Sorgen loszuwerden“, verspricht Dirk Grajaszek dazu.

Er rät, die persönlichen Ressourcen zu nutzen, um gegen die Einsamkeit vorzugehen. Die Sozialen Medien, Videotelefonate oder das Festnetztelefon würden oft helfen, um eine bekannte Stimme zu hören und sich zu vernetzen. „Man muss kreativ sein und neue Möglichkeiten ausloten. Ich habe beispielsweise schon von Spieleabenden per Skype gehört“, sagt er. Viele haben Menschen diese Möglichkeit nicht.

„Unser Angebot ist niedrigschwellig und kann von jedem genutzt werden – lieber zu früh als zu spät.“

Die wichtigsten Nummern

Für Erwachsene:

Sozialpsychiatrischer Dienst des HSK für Brilon: 0291/944217; www.hochsauerlandkreis.de

LWL-Klinik Marsberg; Psychiatrie – Psychotherapie – Psychosomatik (Weist 45 in Marsberg): 02992/6011000 (rund um die Uhr); www.lwl-klinik-marsberg.de

Telefonseelsorge der Diakonie Ruhr-Hellweg für das Hochsauerland: 0800/1110111 oder 0800/1110222 (Anonym und kostenlos sowie rund um die Uhr), Mail-. und Chatberatung unter www.telefonseelsorge.de

Paar- und Lebensberatung in Meschede: 0291/2900150 (auch für Paare aus dem Altkreis Brilon)

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung Brilon: 02961/793967

Corona-Hotline HSK: 0291/942202

Silbernetz - Hilfs- und Kontaktangebot für ältere Menschen: 0800/4708090

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen"- Telefon- und Online-Beratung: 0800/0116016, www.hilfetelefon.de

HelloBetter - psychologische Telefon- und Videoberatung in der Coronakrise: 0800-0009554, www.hellobetter.de/corona-krise

Für Kinder:

LWL-Klinik und LWL-Ambulanz Marsberg Kinder- und Jugendpsychiatrie – Psychotherapie – Psychosomatik (Bredelarer Straße 33 in Marsberg): 02992/6014000 (rund um die Uhr); www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

Nummer gegen Kummer – Kinder- und Jugendtelefon: 0800/1110333 zusätzlich bundesweit über Festnetz und Handy: 116111 (Elterntelefon: 0800/1110550; Anonym und kostenlos) www.nummergegenkummer.de

Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes: Brilon und Marsberg: 0291/943262; Hallenberg, Medebach, Olsberg und Winterberg: 0291/945944

