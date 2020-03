Corona: Drei Menschen liegen im HSK auf Intensivstationen

Hochsauerlandkreis/Brilon. Der Hochsauerlandkreis hat die Corona-zahlen vom Freitag veröffentlicht. Die Fallzahlen sind gestiegen. Es gibt auch mehr genesene Patienten.

Die Zahlen zum Coronavirus für Freitag, 27. März, mit Stand von 13 Uhr liegen vor: Demnach gibt es derzeit 26 genesene Patienten und 177 erkrankte Menschen im Hochsauerlandkreis.

16 der an der Lungenkrankheit Covid-19 leidenenden Patienten sind stationär in Krankenhäusern untergebracht, davon drei liegen auf einer Intensivstation. Zwei begründete Verdachtsfälle finden sich ebenfalls in der Statistik.

Am Donnerstag hatte der Hochsauerlandkreis 172 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet. 166 Krankheitsfälle gab es HSK-weit am Mittwoch und am Dienstag waren es 160 Corona-Fälle.

Sonderseite für besorgte Kinder und Jugendliche oder Eltern

Langeweile, Fragen, Sorgen: Das Kreisjugendamt hat unter www.hochsauerlandkreis.de, Suche: Beratungsangebote des Kreisjugendamtes, eine Sonderseite aufgebaut, wo besorgte Kinder und Jugendliche oder Eltern und Familien Kontakte finden, um mit privater Abschirmung und Quarantäne umzugehen. Beratung bieten ebenfalls der Caritasverband Meschede - auch online - und viele Jugendfreizeitstätten an, um in belasteten familiären Situationen zu helfen.

„Scheuen Sie sich nicht, sich Hilfe zu holen. Die Coronakrise ist für die gesamte Gesellschaft und für viele Familien eine echte Herausforderung“, wirbt Mirjam Schlüter vom Kreisjugendamt für das Angebot.