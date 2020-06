Corona: Eine neue Corona-Erkrankung im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis meldet, dass sich eine neue Person mit Corona infiziert hat. Es gibt aber auch zwei neue Genesene. Die Zahlen im Überblick

Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Freitag, 12. Juni, 9 Uhr, eine Neuerkrankung und zwei Genesene gegenüber Mittwoch. Es gibt aktuell in der Statistik 591 Genesene, drei Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär wird eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 611. Die drei Erkrankten sind den Städten Marsberg und Sundern sowie der Gemeinde Eslohe zugeordnet.