Corona: Fallzahl ist im HSK wieder etwas stärker angestiegen

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Corona-Erkrankungen im HSK ist wieder etwas stärker angestiegen als an den Vortagen. Die Zahlen des Krisenstabs im Überblick.

der Krisenstab des HSK hat die Corona-Zahlen für Donnerstag, 30. April, 9 Uhr, veröffentlicht: Es gab kreisweit 447 Menschen, die nach einer nachgewiesenen Infektion mit den neuartigen Coronaviren wieder genesen sind. Aktuell sind 119 Menschen nachweislich mit Coronaviren infiziert. Es gibt 15 Tote in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Von den an Covid-19 Erkrankten werden zehn stationär in Krankenhäusern behandelt (drei Personen liegen auf Intensivstationen. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten – die Summe aus Genesenen, aktuell Infizieren und den Todesfällen – beträgt 581. Am Mittwoch lag die Zahl bei 567.

Alle Informationen zum Coronavirus im HSK und im Altkreis Brilon finden Sie in unserem Corona-Newsblog.