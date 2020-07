Corona: Fallzahlen im HSK stabil auf niedrigem Niveau

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis gibt es zwölf Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Die die Coronazahlen aus dem HSK im Überblick.

. Die Zahl der Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis bleibt weiterhin stabil auf einem niedrigen Niveau.

Am Donnerstag, 2. Juli, 9 Uhr, vermeldet der Hochsauerlandkreis einen Neuerkrankten. Damit gibt es aktuell zwölf Erkrankte im HSK.

Außerdem stehen in der Corona-Statistik kreisweit 596 Patienten, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus genesen sind. Bislang gibt es 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär in Krankenhäusern werden drei aktuell Personen behandelt.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 625.