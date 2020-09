In Marsberg ist eine Frau im St. Marien-Hospital gestorben. Sie war mit dem Coronavirus infiziert.

Corona: Frau aus Marsberg stirbt nach Infektion in Klinik

Marsberg/Hochsauerlandkreis. Im HSK gibt es nach langer Zeit wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im St. Marien-Hospital Marsberg starb eine Frau.

Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Sterbefall vermelden in der Corona-Krise. Eine 90-jährige Frau ist am Dienstag (22. September) im St. Marien-Hospital Marsberg verstorben. Sie befand sich in stationärer Behandlung und hatte erhebliche Vorerkrankungen.

Die Corona-Statistik aus dem HSK

Für Mittwoch, 23. September, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Hochsauerlandkreises außerdem zwei Neuinfizierte und vier Genesene. Aktuell gibt es somit 32 Infizierte, 825 Genesene und 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden vier Personen behandelt.

Die Zahl aller bestätigten Infizierten seit Beginn der Pandemie liegt bei 876.