Corona-Hilfe: Bilanz – So gut läuft der HuberTaler in Brilon

Brilon. Der HuberTaler ist eine Aktion der Stadt Brilon und soll der Innenstadt nach der Corona-Pandemie Aufschwung geben. Geht der Plan auf? Eine Bilanz

HuberTaler – Halbzeit: Der Briloner Gutschein geht in die zweite Hälfte und weit mehr als fünftausend HuberTaler sind in Brilon schon verkauft worden. „Ein sehr großer Anteil ist bereits im Briloner Einzelhandel und der Gastronomie angekommen“, so Christian Leiße, Gewerbevereinsvorsitzender in Brilon.

Gutschein via Internet oder am Rathaus kaufen

Interessierte können den Gutschein über die Internetseite der Stadt online bestellen. Oder man folge dem Tipp des Stadtkämmerers Franz Heers: „Kommen Sie einfach an den Markttagen (mittwochs und samstags) zu uns ins Rathaus. Dort werden die HuberTaler jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr unter dem Rathausbogen verkauft. Und Sie können hier sogar mit Ihrer ec-Karte bezahlen!“

Erste Bilanz fällt positiv aus

Genau an dieser Verkaufsstelle vor dem Rathaus zogen am vergangenen Mittwoch der Bürgermeister, Dr. Bartsch und Christian Leiße eine erste Zwischenbilanz. „Wir freuen uns sehr, dass die Briloner Bürgerinnen und Bürger das Angebot so toll angenommen haben und damit dokumentieren, dass ihnen der innerstädtische Facheinzelhandel am Herzen liegt“, freut sich der Bürgermeister. Aber auch die Einzelhändler sind voll des Lobes: „Die Aktion, für die seitens der Stadt richtig Geld in die Hand genommen wurde, ist für alle Beteiligten ein Riesenerfolg und macht es möglich, dass städtische Hilfe genau dort ankommt, wo sie am nötigsten ist“, so die Sicht von Christian Leiße, der in seinem Fachgeschäft für Damen- und Herrenmode schon so manchen HuberTaler einlösen durfte.

Große Beliebtheit unter den Kunden

Kein Wunder sei es, dass der Gutschein sich so großer Beliebtheit erfreue, biete er nicht zuletzt auch einen Preisvorteil für alles, was Kunden in den teilnehmenden Geschäften und Restaurants einkaufen oder konsumieren. Denn besonders die Gastronomen atmen langsam auf – kann man doch derzeit auch ohne Test auf den Terrassen sitzen und selbst die Innengastronomie ist für die drei „Gs“ zugänglich: Geimpfte, Genesene, Getestete. „Und wenn man bedenkt, dass man lediglich 20 Euro für den HuberTaler bezahlt, aber für 25 Euro einkaufen, bezieungsweise verzehren kann, dann gehen die letzten beiden Gläser Bier „aufs Haus“ – oder in diesem Fall „auf die Stadt!“, so Leiße.

Der Gewerbeverein freue sich mit allen Mitgliedern über alle Briloner und Gäste, die mit dem HuberTaler in die Stadt kommen. „Und so, wie es aussieht, geht die Erfolgsgeschichte des innovativen Gutscheins in Brilon noch weiter…“

