Hochsauerlandkreis. An immer mehr Schulen im HSK gibt es Corona-Fälle. Rund 3000 Schüler sind in Quarantäne. Welche Schule in welche Stadt ist betroffen? Die Liste:

Im Hochsauerlandkreis gibt es aktuell – Stand Freitag, 13. November, – an 37 Schulen Corona-Fälle. Mehr als 3.000 Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal befinden sich derzeit in Quarantäne – die Tendenz ist steigend. Zum Vergleich: Am Freitag, 6. November wurden Corona-Fälle an 16 Schulen gemeldet, am Mittwoch, 11. November, gab der HSK die Zahl der betroffenen Schulen mit 27 an – knapp 2000 Schüler und waren waren in Quarantäne.

Es gibt laut Krisenstab allerdings derzeit weiterhin keinen Ausbruch an einer Bildungseinrichtung im HSK. Es handelt sich demnach um einzelne Infektionsgeschehen. Betroffen sind jeweils einzelne Klassen und Jahrgangsstufen. Bislang wurden nur vereinzelt im Schulbereich unter Quarantäne stehende Personen positiv getestet.

Der Überblick der Coronafälle an Schulen aus den Städten und Gemeinden im HSK:

Brilon – 5 Schulen

Realschule Marienschule, Gymnasium Petrinum, Sekundarschule , Berufskolleg, Grundschule St. Engelbert

Olsberg – 3 Schulen

Berufskolleg, Förderschule an der Ruhraue, Sekundarschule

Marsberg – 0 Schulen

Aktuell ist keine Schule betroffen

Winterberg – 4 Schulen

OGS Grundschule Niedersfeld, Geschwister-Scholl Gymnasium , Grundschule Winterberg, Sekundarschule Winterberg

Medebach – 0 Schulen

Aktuell ist keine Schule betroffen

Hallenberg – 0 Schulen

Aktuell ist keine Schule betroffen

Meschede – 7 Schulen

Benediktiner Gymnasium, Städtisches Gymnasium, Realschule Meschede, Mariengrundschule, Berufskolleg, Grundschule Freienohl, Grundschule St.Nikolaus

Bestwig – 2 Schulen

Bergkloster, Sekundarschule

Eslohe – 1 Schule

Realschule

Schmallenberg – 3 Schulen

Grundschule Schmallenberg, Erich Kästner Realschule, Schule am Wilzenberg

Arnsberg – 11 Schulen

Berufskolleg Berliner Platz, Sekundarschule am Eichholz, Grundschule Neheim, Franz-Stock Gymnasium, Realschule Hüsten, Grundschule Müschede, Fröbelschule , Schule Regenbogen, Grundschule Müggenberg-Rusch, Grundschule Bergheim, Grundschule Moosfelde

Sundern – 1 Schule

Städt. Gymnasium, Sundern

Der Überblick über die Infizierten in den einzelnen Kommunen

Corona-Fälle gibt es darüber hinaus an im HSK derzeit an vier Krankenhäuser, elf Pflegeeinrichtungen und sieben Kindergärten.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (85), Bestwig (70), Brilon (57), Eslohe (18), Hallenberg (4), Marsberg (25), Medebach (14), Meschede (76), Olsberg (32), Schmallenberg (59), Sundern (18) und Winterberg (48).