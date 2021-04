Corona: HSK startet die „Luca-App“ für Kontaktnachverfolgung

Der Hochsauerlandkreis startet ab sofort die „Luca-App“ für Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie.

Hochsauerlandkreis. Die „Luca-App“ startet ab sofort im Hochsauerlandkreis. Warum Landrat Dr. Karl Schneider auf eine breite Streuung in der Bevölkerung hofft.

Die „Luca-App“ startet ab sofort im Hochsauerlandkreis. Das Gesundheitsamt sei angebunden und kann die gesicherten Daten entschlüsseln und damit die Infektionsketten schnell und lückenlos nachverfolgen, heißt es in einer Mitteilung des HSK.

Landrat Dr. Karl Schneider hofft, dass viele Betreiber und Gäste mitmachen: „Unser Ziel ist eine breite Streuung der App und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Sie ermöglicht eine verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für Gastgeber und Gäste bzw. für Betriebe und Kunden und damit eine digitale Abwicklung des gesamten Prozesses.“

„Luca-App“ im HSK gestartet

Wer kein Smartphone besitzt, kann die App auch über einen Schlüsselanhänger benutzen. Der Hochsauerlandkreis hat für den Einsatz von „Luca“ 15.000 Schlüsselanhänger bestellt, die nach Lieferung kostenlos in den Bürgerinfos der Kreishäuser Arnsberg, Brilon und Meschede sowie in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden verteilt werden. Mit der dazugehörigen Seriennummer muss der Schlüsselanhänger einmalig im Internet registriert werden: www.app.luca-app.de/registerbadge.Sobald die Schlüsselanhänger in den Ausgabestellen angekommen sind, wird der Hochsauerlandkreis entsprechend informieren.

„Alle die mitmachen, werden insbesondere dann profitieren, wenn es weitere Öffnungsschritte zum Beispiel in der Gastronomie gibt und damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten“, heißt es in der Mitteilung. Wer die „Luca-App“ nutzen möchte muss sich registrieren und einen Standort festlegen.

Mehr Informationen gibt es unter www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de oder www.hochsauerlandkreis.de.

Info: Eine vom Kreis eingerichtete Servicestelle ist per Mail an luca-service@hochsauerlandkreis.de erreichbar. Für weitere Fragen ist ab Montag, 19. April, ein Servicetelefon unter 0291/94-6565 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr freigeschaltet.