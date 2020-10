Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Corona-Fallzahlen steigen – auch die Zahl der Testungen. Das ist die Liste der Ärzte im Altkreis Brilon, die Patienten in ihren Praxen testen

Die Zahl der Infizierten steigt, immer mehr Regionen werden in der Coronakrise vom Robert Koch Institut (RKI) als Risikogebiet gestuft. Der HSK ist noch kein Corona-Hotspot, dennoch steigt auch hier die Nachfrage nach Tests. Insgesamt 17 Ärzte testen im Altkreis Brilon Patienten in ihren Praxen aufs Coronavirus. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat eine Website veröffentlicht mit einer Liste mit niedergelassenen Ärzten, die Patienten in ihren Praxen auf das Coronavirus testen. Vor dem Hintergrund

Ärzte testen in Brilon

In Brilon testet Doktor Dres. med. Koslowski und von Rüden (Hubertusstraße 15, Telefon 02961-989176). Michael Reiß (Derkere Str. 18, Telefon 02961-6600).

Nur eigene Patienten testet die Praxis Loos und Schmidt (Gartenstr. 15, Telefon 02961-8345).

Praxen in Olsberg

Für Olsberg vermerkt ist Dr. med. Christoph Hüttemann (Bahnhofstr. 15, Telefon 02962-977620). Dres. med. Höfer und Ester (Bigger Platz 15, Telefon 02962-5557). Dr. med. Juliane Wunderlich (Hauptstraße 85, Telefon 02962-1626). Birgit Janßen (Hauptstraße 62, Telefon 02962-2775).

Tests in Marsberg

In Marsberg testet Dr. med. Shasha Fang-Müller (Sauerlandstr. 12, Telefon 02991-334). Dres. med. Ising und Kirschbaum (Paulinenstr. 1, Telefon 02992-8949). MVZ Westheim GmbH (Im Dahl 3, Telefon 02994-96660). Dres. med. Rörig und Kollegen (Hauptstr. 30, Telefon 02992-97020).

Ärzte in Winterberg

Für Winterberg vermerkt ist MVZ St. Franziskus (Am Kurpark 65, Telefon 02981-8021700).

Dr. med. Rikardo Mihalic (Kolpingstr. 25, Telefon 02983-8229). Dr. med. Martina Mertznich (Hauptstr. 16, Telefon 02981-6974). Dr. med. Julius Taberski (Franziskusstraße 1, Telefon 02981-2262). Dr. med. Martin Nieswand (Nuhnestr. 6, Telefon 02981-3733.

Blick auf Medebach

In Medebach testet Förster und Kollegen (Niederstr. 2, Telefon 02982-92120).