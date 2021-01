Corona im HSK: Kreis meldet zwei weitere Todesfälle

In Bayern soll es in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Masken-Pflicht geben. Macht das Sinn? Virologe Dittmer im Interview.

Hochsauerlandkreis/Altkreis Brilon. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut RKI am Dienstag 97,8. Zahl der Todesopfer steigt auf 89. Die aktuellen Zahlen für den Altkreis Brilon.

Corona in Brilon, Medebach, Hallenberg, Marsberg, Olsberg und Winterberg : Der Inzidenzwert im HSK liegt am Montag nach Angaben des RKI (Stand 0 Uhr) bei 97,8 (Vortag: 96,6 ).

in und : Der im liegt am Montag nach Angaben des RKI (Stand 0 Uhr) bei 97,8 (Vortag: 96,6 ). Insgesamt 89 Personen sind im HSK bereits mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.

bereits mit oder an einer verstorben. Aktuell gibt es im HSK 25 Neuinfizierte.

Update 19. Januar, 8.30 Uhr: Im Hochsauerlandkreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 25 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Dienstag bei 4732. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 97,8 (Montag: 96,6).

Der HSK-Krisenstab meldet zwei weitere Todesfälle. Die Zahl der Opfer im HSK steigt damit auf 89.

Update 18. Januar, 11 Uhr: Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 120 Neuinfizierte und 112 Genesene gegeben. Mit Stand von Montag, 18. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik aktuell 325 Infizierte, 4.304 Genesene und 4.715 bestätigte Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 96,6 (Stand 18. Januar, 0 Uhr). Stationär werden 39 Personen behandelt, 13 intensivmedizinisch und davon werden fünf Personen beatmet.

Am 15. Januar sind ein 86-jähriger Mann aus Eslohe und eine 93-jährige Frau aus Arnsberg gestorben, am 16. Januar ein 89-jähriger Mann aus Arnsberg. Somit sind es insgesamt 87 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (101), Bestwig (8), Brilon (18), Eslohe (6), Hallenberg (1), Marsberg (17), Medebach (23), Meschede (40), Olsberg (34), Schmallenberg (14), Sundern (53) und Winterberg (10).

Update 18. Januar 8.20 Uhr: Im Hochsauerlandkreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 25 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Montag bei 4707. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 96,6 (Sonntag: 99,7).

Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Montagmorgen einen weiteren und damit den 87. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid 19-Erkrankung im Hochsauerlandkreis.

Corona im Altkreis Brilon: Die aktuellen Zahlen

Update 17. Januar, 8.50 Uhr: Seit Tagen sind die Corona-Fallzahlen von RKI und dem Kreisgesundheitsamt nicht im Einklang. Am Sonntagmorgen meldete das RKI bis jetzt noch gar keine Zahlen. Auch an den Vortagen hatte es technische Probleme bei den Aktualisierungen gegeben. Die aktuellsten vorliegenden Zahlen stammen somit vom HSK von Sonntagmorgen. Der Krisenstab vermeldet einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100,47 und 36 Neuinfektionen gegenüber seinen Zahlen von Samstagmorgen (Gesamt jetzt: 4687). Gemeldet wird vom HSK auch ein 86. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid 19-Erkrankung. Aktuell infiziert sind im HSK nach den Angaben des HSK-Krisenstabes 358 Menschen.

Update 16. Januar, 07.47 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet am Samstagmorgen (Stand 0 Uhr) für den Hochsauerlandkreis einen 85. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid 19-Erkrankung und insgesamt 41 Neuinfizierte gegenüber seinen Angaben vom Vortag.

Der genannte Inzidenzwert von 93,2 liegt leicht höher als der am Vortag vermeldete. Da hatte das RKI von 90,1 gesprochen, wobei der Hochsauerlandkreis nach eigener Rechnung und Verweis auf einen technischen Fehler des weitergebenden Landeszentrums Gesundheit auf 98,3 gekommen war.

Das RKI verzeichnete am Samstagmorgen 4633 gemeldete Infektionsfälle im HSK seit Pandemiebeginn. Am Vortag hatte der HSK mit seinen stets etwas aktuelleren Zahlen schon 4595 verzeichnet - was somit einem Anstieg um 38 Fälle bedeuten würde.

Update 15. Januar 11.45 Uhr: Mit Stand von Freitag, 15. Januar, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 40 Neuinfizierte und 58 Genesene. Aufgrund der technischen Probleme am Donnerstag (14. Januar) beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) ist eine Abweichung des 7-Tages-Inzidenz-Wertes (LZG und RKI 90,1) in der Statistik weiterhin sichtbar.

Nach Berechnung des Hochsauerlandkreises liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 98,3 (Stand 15. Januar, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 319 Infizierte, 4.192 Genesene und 4.595 bestätigte Fälle auf. Stationär werden 43 Personen behandelt, 15 intensivmedizinisch und davon werden fünf Personen beatmet. Am 11. Januar ist ein 80-jähriger Mann aus Schmallenberg verstorben. Insgesamt gibt es somit 84 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (87), Bestwig (7), Brilon (19), Eslohe (7), Hallenberg (6), Marsberg (23), Medebach (22), Meschede (49), Olsberg (10), Schmallenberg (22), Sundern (57) und Winterberg (10).

Aktuelle Nachrichten aus dem Altkreis Brilon

Unsere Lokalredaktion hält Sie bei der Entwicklung im Altkreis Brilon auf dem Laufenden: Wie reagieren Behörden? Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben? Welchen Auswirkungen haben die Einschränkungen auf die Schulen oder die Wirtschaft?

Sie wollen keine Nachricht aus Brilon, Medebach, Hallenberg, Marsberg, Olsbergund Winterberg mehr verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen aus dem Altkreis Brilon.

Die Lokalredaktion finden Sie auch auf Facebook.