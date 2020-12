Corona im HSK: Frau aus Marsberg ist verstorben

Ein Mitglied des medizinischen Personals steckt ein Wattestäbchen nach einem PCR-Abstrich zum Test auf Covid-19 in ein Röhrchen. Im Hochsauerlandkreis gibt es zwei weitere Todesfälle nach einer Erkrankung mit Corona.

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis gab es über das Wochenende 110 Neuinfizierte. Außerdem gibt es zwei weitere Sterbefälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Der Hochsauerlandkreis gibt die aktuellen Zahlen in Verbindung mit dem Coronavirus bekannt. Demnach gibt es seit dem vergangenen Wochenende mit Stand von Montag, 14. Dezember, 9 Uhr, 110 Neuinfizierte und 87 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 84,7 (Stand 14. Dezember, 0 Uhr).

Insgesamt gibt es aktuell 361 Infizierte, 3.056 Genesene sowie 3.471 bestätigte Fälle. Stationär werden 35 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Am 12. Dezember ist ein 83-jähriger Mann aus Meschede gestorben und bereits am 10. Dezember starb eine 85-jährige Frau aus Marsberg. Damit sind es 54 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Elf Pflegeeinrichtungen im HSK betroffen

Kreisweit sind elf Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, vier Kindergärten und 22 Schulen betroffen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Arnsberg (52)

Bestwig (36)

Brilon (24)

Eslohe (11)

Hallenberg (4)

Marsberg (54)

Medebach (5)

Meschede (63)

Olsberg (13)

Schmallenberg (56)

Sundern (25)

Winterberg (18).