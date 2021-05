Corona im HSK: „Luca“-Anhänger sind jetzt erhältlich

Hochsauerlandkreis. Die Schlüsselanhänger für die Luca-App als Alternative zur Handy-App sind im Hochsauerlandkreis angekommen. Wo sie ab sofort zu bekommen sind:

Die Schlüsselanhänger für die Luca-App sind in der Kreisverwaltung im Hochsauerlandkreis angekommen und wurden an die Ausgabestellen der Städte und Gemeinden sowie an die Kreishäuser in Arnsberg, Brilon und Meschede verteilt.

15.000 Luca-Anhänger im HSK bestellt

Der Hochsauerlandkreis hatte bereits Mitte April für den Einsatz von „Luca“ 15.000 Schlüsselanhänger bestellt, die nun, Mittwoch, 26. Mai, kostenlos in den Bürgerinfos der Kreishäuser Arnsberg, Brilon und Meschede sowie in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden ausgegeben werden. Der Schlüsselanhänger kann alternativ zur Smartphone-App eingesetzt werden.

Auch beim Schlüsselanhänger müssen sich Nutzer einmalig registrieren: https://app.luca-app.de/registerBadge. Dafür ist die Seriennummer des Anhängers erforderlich

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon