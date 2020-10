Im Hochsauerlandkreis haben sich laut aktueller Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) mehr Frauen an dem neuen Corona-Virus angesteckt, als Männer. Die meisten Erkrankungen sind in der Altersgruppe zwischen 35 und 59 aufgetreten. Das geht aus dem COVID-19-Dashboard des RKI hervor, auf dem die aktuelle Lage im Hochsauerlandkreis gezeigt und analysiert wird. Die wichtigsten Daten im Überblick

Insgesamt 687 Frauen erkrankt

So gab es im Hochsauerlandkreis insgesamt 1422 Fälle von Coronainfektionen laut RKI. 547,4 Fälle pro 100.000 Einwohner zählt das RKI.

In den letzten sieben Tagen wurden im Schnitt 121,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner gezählt.

Interessant ist, dass sich mehr Frauen als Männer angesteckt haben. Insgesamt 741 Frauen im HSK wurden positiv auf SARS-COV-2 getestet. Bei den Männern waren es 679.

Die meisten Menschen stecken sich in der Altersgruppe zwischen 35 und 59 an. Insgesamt 560 Infizierte waren in diesem Alter (265 Männer, 295 Frauen). 453 Menschen waren während ihrer Infektion zwischen 15 und 34 Jahre alt (224 Männer, 229 Frauen).

Die Zahl der infizierten über 80-Jährigen ist gering im Vergleich zu den anderen Altersgruppen.

So haben sich im HSK 71 Menschen über 80 Jahren mit dem Coronavirus angesteckt (18 Männer, 53 Frauen). In der Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen waren es 226 Menschen (119 Männer, 107 Frauen).

42 Kinder zwischen 0 und 4 Jahren haben sich im HSK mit dem Corona-Virus infiziert. 26 Mädchen und 16 Jungen. In der Gruppe der 5- bis 14-Jährigen hat das RKI 37 Jungen und 31 Mädchen erfasst, die positiv getestet wurden.

Der Tag mit den meisten Neuinfektionen ist seit Pandemie-Beginn der 29. Oktober 2020 mit 69 gemeldeten Fällen.