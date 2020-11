Hochsauerlandkreis. CDU-Politiker Friedrich Merz war seit 9. November in Corona-Quarantäne. Am 11. November wurde die Quarantäne aufgehoben. Die Hintergründe:

Der CDU-Spitzenpolitiker und Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz Friedrich Merz aus dem Hochsauerlandkreis ist nach eigenen Angaben nicht mehr in Corona-Quarantäne. Das teilte Merz am 11. November gegen 13 Uhr auf seinem Twitterkanal mit. „Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises hat meine Quarantäne ab sofort aufgehoben. Ein schönes Geburtstagsgeschenk“, so der HSK-Politiker, der aus Brilon stammt.

Die beiden CDU-Vorsitzkandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatten sich am 9. November in Quarantäne begeben. Sie hatten am vergangenen Freitag von einem Studio aus an einer Online-Parteiveranstaltung teilgenommen. Ebenfalls anwesend war Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU). Ein bei Schmidt durchgeführter Corona-Schnelltest war am Sonntag positiv ausgefallen.

Die Empfehlung des RKI

Merz hatte am 9. November getwittert: „Trotz Antikörper und neg. Schnelltest bin ich seit heute leider wieder in Quarantäne.“ Denn Friedrich Merz war bereits im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert Koch Institut (RKI) schreibt in solchen Fällen nicht zwingend eine erneute Quarantäne für Corona-Kontaktpersonen vor.

„Falls die Kontaktperson früher bereits selbst ein laborbestätigter Fall war, ist keine Quarantäne erforderlich. Es soll ein Selbstmonitoring erfolgen und bei Auftreten von Symptomen eine sofortige Selbst-Isolation und Testung“, heißt es in den Empfehlungen des RKI auf der Webseite.

Nach dem zweiten negativen Schnelltest vom Mittwoch wurde die häusliche Quarantäne offenbar wieder aufgehoben. Der HSK wollte zu der Angelegenheit zunächst noch keine Stellungnahme abgeben.