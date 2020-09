Covid-19-Pandemie Corona im HSK: Weiterer SARS-CoV-2-Fall an Schule

Hochsauerlandkreis. Es gibt drei weitere Corona-Fälle: Die Gesamtzahlen bewegen sich im HSK auf niedrigem Niveau. Erneut gibt es einen Coronafall an einer Schule.

Am Mittwoch, 30. September, 9 Uhr, weist die Corona-Statistik des Hochsauerlandkreises drei Neuinfizierte und einen Genesenen auf. Damit gibt es aktuell 23 Infizierte, 847 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär wird eine Person behandelt. Die Zahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im HSK beträgt 889.

Weitere Schule betroffen

In der Franz-Joseph-Koch Förderschule für Sprache in Arnsberg wurden vier Klassen geschlossen. Dort ist eine Betreuerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fallmanagements des Gesundheitsamtes konnten 80 Mitarbeiter und Schüler als Kontaktpersonen ermitteln und ordneten eine Quarantäne-Anordnung an.

Zu Beginn der Woche war, wie berichtet, auch der positive Test einer Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Winterberg bekannt geworden. Mehr als 130 Menschen müssen in Quarantäne.

Der Kindergarten St. Walburga in Meschede hat seinen Regelbetrieb wieder aufgenommen.