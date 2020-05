Corona-Krise Corona: In Brilon gibt es aktuell keinen Corona-Kranken

Brilon. In Brilon liegt die Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind aktuell bei null. Das sagt der Bürgermeister zur Lage.

„Seit Wochen richtet sich unser Alltag nach dem Corona-Virus aus, das uns viele Entbehrungen und Beschränkungen abverlangt. Doch dass diese Anstrengungen und Einschnitte lohnenswert sind, zeigt sich hier vor Ort in einer Zahl: die Anzahl der aktuell Infizierten steht in Brilon auf ,Null’“, so Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch: „Dafür möchte ich jedem Einzelnen meinen Dank aussprechen.

Nur durch höchste Disziplin und Selbstverzicht gelingt es, die Situation gemeinsam zu bewältigen und das gilt auch weiterhin, solange dem Virus noch nicht medikamentös begegnet werden kann.

Sensibel, solidarisch und rücksichtsvoll

Das Feedback der Mitarbeiter aus der Ordnungsverwaltung zeige, dass die Bürger Brilons sehr sensibel, solidarisch und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Exemplarisch hervorheben möchte ich an dieser Stelle unsere Gastronomiebetriebe und Einzelhändler. Sie alle haben die neuen Vorschriften hervorragend umgesetzt und können ihre Dienste wieder anbieten. Überzeugen sie sich selbst und unterstützen sie unsere lokale Wirtschaft mit ihrem Besuch.“

Bei Fragen steht das Bürgertelefon der Stadt während der Dienstzeiten unter 02961/794-123 bereit, jederzeit können Anliegen aber auch per Mail an corona@brilon.de platziert werden. Informationen zu den coronabedingten Regelungen finden sich stets aktuell auf der Homepage der Stadt Brilon unter www.brilon.de.