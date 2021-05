Corona Corona in Winterberg: So hilft die Stadt jetzt Unternehmen

Winterberg. Die Stadt Winterberg hilft Unternehmen, die von Corona stark betroffen sind. Dafür wurde ein Projekt entwickelt, das jeder unterstützen kann.

Der StadtmarketingvereinWinterberg mit seinen Dörfern hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Initiativen und Kampagnen auf den Weg gebracht, um die von der Corona-Pandemie stark betroffenen Unternehmen zu stützen.

Jetzt folgt das nächste Projekt. Unter dem Motto „Support Your Locals“ werden Winterberg-Gutscheine angeboten, die nicht nur der heimischen Wirtschaft einen Mehrwert generieren, sondern auch den Gutschein-Käufern selbst. Ein Bonus-Gutschein also, der dabei helfen soll, den möglichen Restart der Betriebe zu unterstützen.

So funktionieren die Gutscheine in Winterberg

„Das Prinzip dieser Aktion ist simpel: Wer einen Winterberg-Gutschein für 20 Euro erwirbt, der erhält mit dem Kauf sogar einen Gegenwert von 25 Euro. Wir legen also 5 Euro pro Gutschein drauf“, sagt Nicole Müller, Projektmanagerin beim Stadtmarketingverein. Rund 4000 dieser Bonus-Gutscheine sollen „auf den Markt kommen“, dies macht einen Wert von rund 100.000 Euro aus. „Der besondere Gutschein hebt sich farblich vom normalen Winterberg-Gutschein ab. Er ist grün. Erworben werden kann dieser Gutschein ausschließlich von Privatpersonen, nicht von Unternehmen“, so Nicole Müller. Verbunden mit dieser Aktion ist auch ein klarer Appell.

Seit Monaten keine Perspektive in Winterberg

Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie, die Winterberg als Tourismus-Destination im besonderen Maße getroffen hat, wird auf dem Gutschein in einem kleinen Begleitschreiben darum gebeten, die Gutscheine insbesondere in den Betrieben einzulösen, die seit Monaten keine Öffnungs-Perspektive hatten. Verkauft wird der Bonus-Gutschein ausschließlich in der Tourist-Info Winterberg im Oversum, und zwar so lange, wie der Vorrat reicht.

Verkaufsstart ist ab Pfingsten. Die Tourist-Info ist am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr sowie an Pfingstsonntag und -montag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

