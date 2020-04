Coronavirus-Pandemie Corona: Infektionskurve im Hochsauerland steigt weiter an

Im Hochsauerlandkreis steigt die Menge der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter an. Das sind die neusten Zahlen im HSK.

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis gibt die Zahlen für Sonntag, 5. April, 12 Uhr, bekannt: Die Statistik verzeichnet aktuell 127 Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus genesen sind.

Aktuell gibt es kreisweit 267 Patienten, die nachweislich mit Corona infiziert sind. Von den Corona-Erkrankten werden 24 stationär behandelt. Zehn Patienten liegen auf Intensivstationen.

Bislang zwei Menschen verstorben

Zwei Menschen sind im Hochsauerlandkreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. der erste Todesfall ereignete sich im Klinikum Arnsberg. Es handelte sich um einen Mann aus Schmallenberg (64). Im Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon hatte es am Donnerstag den kreisweit zweiten Toten gegeben. Der Mann (77) stammt aus Brilon.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten im Hochsauerlandkreis – also die Summe aus genesenen Patienten, aktuell nachweislich Erkrankten und den Todesfällen – beträgt damit 396.

Der Corona-Newsblog

Am Samstag hatte der HSK 250 Personen gemeldet, die aktuell mit dem Virus infiziert sind, am Freitag gab es 236 erkrankte Menschen.

