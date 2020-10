Hochsauerland. Der Hochsauerlandkreis verzeichnet weiter steigende Infektionszahlen mit Corona. So entwickelte sich die Situation am Wochenende.

Im Hochsauerlandkreis ist die Anzahl der mit Corona infizierten Personen erneut angestiegen.

Wie das Robert-Koch-Institut berichtet, gab es bisher 36 Neuinfektionen (Stand 25. Oktober 0 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz im HSK ist laut RKI auf 63,5 gestiegen. Der HSK bleibt damit weiterhin Risikogebiet. Am vergangenen Freitag war zum ersten Mal der Inzidenzwert von 50 erreicht und damit die kritische Stufe erreicht worden, die auch neue Regeln für die Bewohner zur Folge hat.

Neue Regeln im HSK

Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu. Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Wäre zum Beispiel der Ausbruch in Sundern als Corona-Hotspot lokalisiert, könnte Brilon entscheiden, ob hier in der Bahnhofstraße eine Maskenpflicht sinnvoll ist. Das ist bislang für keine Stadt im Altkreis verfügt worden. Wo genau das vor Ort sein wird, legt der Kreis im Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden ausdrücklich fest. Für die Städte Arnsberg und Sundern wurden in der Allgemeinverfügung solche Regelungen festgelegt. Es ist dort exakt geregelt, wo und zu welchen Uhrzeiten auf der Straße Masken getragen werden müssen.

Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig.

An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.

Weitere Schutzmaßnahmen möglich

Die Kommunen können in Abstimmung mit dem Landeszentrum Gesundheit, dem Gesundheitsministerium und der Bezirksregierung Arnsberg weitere Schutzmaßnahmen anordnen.

Wer etwa in Supermärkten keine Maske trägt, muss ein Bußgeld von 50 Euro zahlen. Im öffentlichen Nahverkehr sind 150 Euro fällig - ohne zusätzliche Aufforderung.

Strafe für falsche Namen im Restaurant

Im Restaurant kostet es 250 Euro, wenn man einen falschen Namen angibt. Zwar müssten Wirte die Angaben auf Plausibilität überprüfen, sie würden aber nicht bestraft.

Die Gefährdungsstufen können erst aufgehoben werden, nachdem die jeweiligen Grenzwerte der 7-Tages-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurden.